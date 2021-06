Implenia : remporte le contrat d'un montant de EUR 1,07 milliard pour la construction de la ligne ferroviaire Fortezza-Ponte Gardena qui vise à assurer une mobilité durable dans le nord de l'Italie

Dietlikon, le 14 juin 2021 - En mars dernier, Implenia a été désigné comme ayant présenté la meilleure offre au sein d'un consortium pour la conception et la construction d'un tronçon de 22,5 kilomètres de la ligne ferroviaire à haute performance entre Fortezza et Ponte Gardena. Ce tronçon, dont le marché vient d'être attribué pour un montant total de EUR 1,07 milliard, se connecte au tunnel ferroviaire du Brenner sur le versant italien des Alpes. Il constituera un élément important au sein d'un réseau de mobilité européen durablement amélioré et permettra à l'avenir des liaisons plus rapides ainsi que des capacités plus élevées entre Munich et Vérone. Le client est Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI). Implenia (49 %) concevra et réalisera le projet en consortium avec son partenaire Webuild Group (51 %). L'attribution définitive du contrat est soumise à un délai de recours de 35 jours.



« Implenia est fier de concevoir et de construire une partie aussi importante du futur réseau ferroviaire européen », s'est réjoui Christian Späth, Head Division Civil Engineering d'Implenia, commentant l'adjudication du marché. « Ce type de projet nous permet de faire valoir notre grande expérience dans tous les domaines des grands projets d'infrastructure. Notre expertise et nos vastes compétences ont constitué des critères importants pour l'adjudication du marché. Ce contrat s'inscrit en outre dans le droit fil de notre stratégie consistant à concevoir et à réaliser, sur différents marchés, des projets complexes de grande envergure dans le domaine de la construction de tunnels ainsi que des infrastructure qui y sont liées. »



Une mobilité durablement améliorée en Italie du Nord



Le nouveau tronçon ferroviaire quadruplera la ligne Vérone-Fortezza à l'extrémité sud du Brenner, en grande partie sous terre, réduisant ainsi considérablement les temps de trajet des trains de voyageurs et de marchandises. Par ailleurs, le projet introduira de nouvelles normes sur la ligne Munich-Vérone, repoussant les limites de vitesse et de performance de la ligne actuelle, laquelle contraint actuellement les trains à rouler à des vitesses relativement réduites, notamment en montée.



Le contrat remporté par Implenia contribuera à améliorer de manière pérenne la mobilité dans le nord de l'Italie. Les ressources allouées à cet effet sont destinées à la modernisation à long terme des infrastructures du pays et à la création d'emplois. Selon les prévisions, le projet devrait créer, directement ou indirectement, environ 15 000 emplois au cours des prochaines années, tout au long de la chaîne d'approvisionnement ainsi que dans l'économie locale.