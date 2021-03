EQS Group-Ad-hoc: Implenia AG / Mot-clé(s) : Entrées des commandes

Implenia remporte un contrat essentiel pour la construction du tunnel Lysaker-Fornebu en Norvège



17.03.2021 / 18:30 CET/CEST

La Fornebubanen a choisi Implenia pour la construction du tunnel et les travaux souterrains entre Lysaker et Fornebu | un contrat estimé à CHF 131 millions Dietlikon, le 17 mars 2021 - Le contrat couvre la planification et la construction d'un tunnel, incluant les sections transversales, sur un tronçon d'environ 2,3 km. Il prendra aussi en charge la fosse de construction et les puits de remblai des stations de Flytårnet et de Fornebuporten. La valeur estimée de ce contrat, qui marque le démarrage des travaux du tunnel sur la Fornebubanen, est de NOK 1,2 milliard (CHF 131 millions). Implenia a été sélectionné sur la base de la meilleure offre et de la conformité aux exigences de protection de l'environnement et du climat définies dans le contrat. La Fornebubanen a apprécié le plan de mise en ?uvre d'Implenia, son expertise dans l'utilisation du BIM ainsi que son respect des exigences environnementales et de protection du climat. « Je suis à fois content et fier que la Fornebubanen ait choisi Implenia pour ce projet complexe. Il est en parfaite cohérence avec notre stratégie de projets d'infrastructures étendues et complexes, fortement axées sur le développement durable et l'utilisation des nouvelles technologies », déclare Audun Aaland, Head of Tunneling et Country President Norvège chez Implenia. « Ceux qui tirent le mieux leur épingle du jeu dans cette concurrence sont les soumissionnaires qui investissent le plus dans les technologies des carburants alternatifs et contribuent à l'électrification des machines et des installations. L'accent mis sur le développement durable semble générer de bonnes solutions, non seulement en matière de respect de l'environnement et de protection du climat, mais aussi pour le projet dans son ensemble. Nous sommes impatients d'engager cette fructueuse coopération avec Implenia, dans le cadre de cet important contrat d'envergure », déclare Grete Tvedt, cheffe de projet chez Fornebubanen. Le contrat sera signé à l'issue des dix jours de délai d'opposition. Le lancement du projet est prévu en mai 2021. L'ensemble du projet Fornebubanen devrait se terminer en 2027, la fin de la construction du tunnel entre Lysaker et Fornebu étant prévue pour l'automne 2023. Contact our les médias:

17 août 2021 : rapport semestriel 2021 Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l'immobilier, Implenia développe et réalise des espaces de vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne. En outre, Implenia planifie et met en ?uvre des projets d'infrastructure complexes en Autriche, en France, en Suède et en Norvège. Né en 2006, Implenia est héritier de près de 150 ans de tradition dans la construction. L'entreprise rassemble sous un même toit le savoir-faire d'unités de conseil, de planification et d'exécution hautement spécialisées au sein d'un prestataire de services multinational intégré de premier plan dans les domaines de la construction et de l'immobilier. Grâce à son large spectre d'activités ainsi qu'à la vaste expérience de ses spécialistes, le Groupe est en mesure de réaliser des projets complexes de grande envergure et d'accompagner les ouvrages sur l'ensemble de leur cycle de vie et au plus près des clients. Dans ce contexte, l'accent est mis sur les besoins des clients et sur un équilibre durable entre réussite économique, d'une part, et responsabilité sociale et écologique, d'autre part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Dietlikon près de Zurich, emploie plus 8 500 personnes en Europe et a généré en 2020 un chiffre d'affaires de près de 4 milliards de francs. L'entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D'autres informations sont disponibles sur implenia.com.

