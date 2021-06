EQS Group-Ad-hoc: Implenia AG / Mot-clé(s) : Entrées des commandes

Implenia signe de nouveaux contrats de bâtiment en Allemagne et en Suisse



15.06.2021 / 07:00 CET/CEST

Implenia emporte la conviction grâce à ses compétences en planification et gestion | Six immeubles résidentiels de 267 logements à Mannheim | Bâtiment de laboratoire provisoire sur le Campus Irchel à Zurich | Montant total : CHF 78 millions Dietlikon, le 15 juin 2021 - Implenia débutera, au cours des prochaines semaines, les travaux en vue de la réalisation de deux projets durables de haute qualité dans le domaine du bâtiment en Allemagne et en Suisse, représentant au total un montant de CHF 78 millions. Laboratoire provisoire au Campus Irchel, à Zurich

Le Functional Genomics Center Zurich (FGCZ), plateforme commune de recherche et de formation de l'Université de Zurich (UZH) et de l'École fédérale polytechnique de Zurich (EFPZ), doit accueillir, à partir de 2022, 80 employés de laboratoire ainsi que des équipements scientifiques sur une superficie d'environ 3000 m². Un concept de bureau inédit permettant diverses possibilités d'interaction est prévu pour la zone située à l'extérieur des laboratoires.



Faisant partie de la première phase de construction du Campus Irchel, le nouveau bâtiment provisoire sera conçu pour une durée de vie utile limitée à 15 ans, ce qui impose des contraintes particulières en matière de durabilité. La construction modulaire prévue est d'une importance cruciale du point de vue de la durabilité. Elle autorise en effet une déconstruction aisée du bâtiment, dont les différents éléments peuvent être réutilisés ou recyclés séparément. Ce bâtiment vise la mise en ?uvre des exigences du standard « MINERGIE-P-ECO(R) » ainsi que la certification selon la norme SGNI « Or ».



Le projet « SPEKTRUM » s'inscrit également parfaitement dans la stratégie de la division Buildings. Il est sorti vainqueur d'un concours de prestation globale, permettant à Implenia de combiner au mieux planification et exécution. Le projet a convaincu le maître d'ouvrage grâce à différentes spécificités thématiques, notamment la structure de la façade conçue par le bureau SAM Architekten AG, Zurich, qui établit le lien avec la conception d'origine de l'architecte Max Ziegler. La contrainte d'un calendrier ambitieux a imposé une subdivision en phases partielles chevauchantes. En raison du calendrier très serré, il est très avantageux qu'Implenia, en tant qu'entreprise totale, prestataire unique, puisse proposer les métiers du génie civil, de la maîtrise d'?uvre et de la construction en bois auprès d'une seule source. Après le début des travaux à la mi-juin 2021, la livraison au maître d'ouvrage est prévu pour l'été 2022.



Avec la réalisation du bâtiment de laboratoire provisoire pour le FGCZ, Implenia - qui avait lancé début mai les travaux en vue de la construction du bâtiment de laboratoire pour l'EMPA/EAWAG - continue de se positionner avec succès comme fournisseur global de bâtiments de laboratoire clés en main pour le site de recherche de Zurich. Le rachat de BAM Swiss AG, également finalisé en mai, a permis à Implenia d'acquérir des compétences supplémentaires en matière de planification et de réalisation de bâtiments pour les secteurs de la recherche et du développement et de la santé.



Construction de logements locatifs durables dans le quartier Turley, à Mannheim

Le nouveau quartier Turley, site de l'ancienne caserne Kaiser-Wilhelm à Mannheim, accueillera six bâtiments comprenant 267 logements locatifs d'une superficie allant de 38 à 126 m². Ces bâtiments seront planifiés et construits selon la norme de performance énergétique KfW55 Effizienzhaus. Les futurs locataires disposeront non seulement d'une station de covoiturage et de services pour vélos, mais aussi d'un parking souterrain de 214 places pré-équipé en bornes de recharge pour voitures électriques. Les bâtiments résidentiels seront dotés de façades durables en briques de clinker de haute qualité ainsi que de toitures à végétalisation extensive. L'eau de pluie recueillie s'infiltrera de manière écologique dans le sol.



Implenia s'est vu attribuer la planification et la construction clé en main du projet grâce à son expertise avérée de gestion de projets de construction grands et complexes, ainsi qu'en raison des projets antérieurs, déjà réalisés avec succès pour le même maître d'ouvrage. Depuis un an, Implenia conseille par ailleurs l'équipe de projet de Fortoon Development quant à la logistique de chantier, le processus de construction et l'optimisation des coûts. « Nous connaissons bien Implenia, en qui nous voyons un partenaire fiable et compétent, synonyme de respect des délais, de qualité de réalisation et de garantie des prix en tant qu'entreprise de conseil et d'exécution », a déclaré Frank Körmann, directeur général de Fortoon Development GmbH. Implenia a été impliqué dans ce projet à un stade précoce, ce qui a permis d'optimiser la planification et d'améliorer la gestion des risques pour toutes les parties. Les travaux, qui commencent dès à présent, s'achèveront fin 2023. Projet « SPEKTRUM » : Visualisation du nouveau bâtiment pour le Functional Genomics Center de Zurich (image : Implenia avec SAM Architekten AG, Zurich). Quartier Turley, Mannheim : Construction d'un nouveau quartier résidentiel durable (image : (c) bloomimages GmbH, Hambourg).



Site web du projet : Turley Areal - BF 4 - Fortoon Development

17 août 2021: Conférence de presse et d'analystes sur le résultat semestriel Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l'immobilier, Implenia développe et réalise des espaces de vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne. En outre, Implenia planifie et met en ?uvre des projets d'infrastructure complexes en Autriche, en France, en Suède et en Norvège. Né en 2006, Implenia est héritier de près de 150 ans de tradition dans la construction. L'entreprise rassemble sous un même toit le savoir-faire d'unités de conseil, de planification et d'exécution hautement spécialisées au sein d'un prestataire de services multinational intégré de premier plan dans les domaines de la construction et de l'immobilier. Grâce à son large spectre d'activités ainsi qu'à la vaste expérience de ses spécialistes, le Groupe est en mesure de réaliser des projets complexes de grande envergure et d'accompagner les ouvrages sur l'ensemble de leur cycle de vie et au plus près des clients. Dans ce contexte, l'accent est mis sur les besoins des clients et sur un équilibre durable entre réussite économique, d'une part, et responsabilité sociale et écologique, d'autre part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Opfikon près de Zurich, emploie plus 8 500 personnes en Europe et a généré en 2020 un chiffre d'affaires de près de 4 milliards de francs. L'entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D'autres informations sont disponibles sur implenia.com.

