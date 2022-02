Implenia AG / Mot-clé(s) : Évaluation/Développement durable

Implenia obtient la note AAA, la meilleure de l'échelle de notation ESG de MSCI



18.02.2022 / 07:00



Implenia renforce sa position de leader sectoriel dans les domaines ESG de l'environnement, du social et de la gouvernance Glattpark (Opfikon), le 18 février 2022 - MSCI ESG Research a relevé la notation ESG d'Implenia de AA à AAA pour l'année 2021. Première entreprise de l'indice MSCI Construction & Engineering à obtenir la notation la plus élevée possible, Implenia renforce ainsi sa position de leader sectoriel en matière de durabilité. MSCI ESG Research propose des recherches, des évaluations et des analyses détaillées, relatives aux activités liées aux enjeux ESG de milliers d'entreprises du monde entier. La durabilité fait partie intégrante des valeurs ainsi que des activités d'Implenia. Cet engagement durable d'Implenia a été reconnu en 2021 non seulement par MSCI ESG Research, mais également par une série d'autres notations externes positives. C'est ainsi que le Groupe s'est vu attribuer la médaille d'argent par EcoVadis. Quant à Sustainalytics, il a désigné Implenia comme leader sectoriel 2020, avec un score élevé de 84 points. Se réjouissant de cette notation, le CEO André Wyss a déclaré : « La notation AAA de MSCI ESG Research constitue pour nous une confirmation supplémentaire de notre capacité à intégrer efficacement la durabilité, l'une de nos cinq valeurs d'entreprise, au sein de nos activités opérationnelles quotidiennes, et ce au bénéfice de nos clients. En Suisse et en Allemagne, nous développons et construisons des sites durables, par exemple la Lokstadt certifiée 2000 watts à Winterthur, tout en accompagnant nos clients en matière de planification et de réalisation dans tous les domaines liés à l'immobilier et aux infrastructures durables. La manière dont nous construisons, dans une démarche à tout moment durable pour Implenia et ses collaborateurs, représente par ailleurs un autre aspect important pour nous.» Les douze objectifs de développement durable qu'Implenia s'est fixé pour 2025, ainsi que d'autres informations et exemples, figurent dans le Rapport de développement durable d'Implenia. Cliquez ici pour en savoir plus sur les notations ESG de MSCI. Contact pour les médias:

