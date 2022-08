Implenia AG / Mot-clé(s) : Entrées des commandes

Implenia obtient le marché pour le lot principal Nord du second tube du tunnel routier du Saint-Gothard



16.08.2022 / 17:45 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l’émetteur.



Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC L’Office fédéral des routes (OFROU) attribue le mandat pour le lot principal Nord (lot 241) du second tube du tunnel routier du Saint-Gothard au consortium « secondo tubo » composé d’Implenia et de Frutiger | Montant du contrat : CHF 467 millions | L’offre obtient une évaluation très favorable en termes de qualité et d’expertise des personnes clés impliquées Glattpark (Opfikon), le 16 août 2022 – L’Office fédéral des routes (OFROU) a annoncé, ce jour, l’attribution du marché pour le lot principal Nord du Saint-Gothard (lot 241) au consortium « secondo tubo » dirigé par Implenia (Implenia 60 % / Frutiger 40 %). La valeur du contrat pour le tronçon de tunnel de 7,9 km jusqu’à la limite du lot, au milieu du tunnel, s’élève à CHF 467 millions, hors TVA. Les travaux de construction dureront de 2022 à 2029. Le délai de recours applicable est de 20 jours.



Le percement par un tunnelier du tube de 7,3 km de long, d’un diamètre de 12,3 m, avec pose de cuvelage, constitue l’élément central des travaux. Cet élément est précédé d’un tronçon de départ de 160 m de long, excavé de manière traditionnelle. D’autres travaux prévus dans le cadre du contrat portent sur un percement long de 430 m à travers la ligne de faille Nord, réalisé par la méthode traditionnelle à partir de la galerie d’accès Nord longue de 4 km, actuellement en cours d’exécution. Ultérieurement, le tunnelier sera tracté à travers cette section de la ligne de faille. Une fois sa tête de forage entièrement révisée, le tunnelier s’attaquera au percement restant jusqu’à la limite du lot. Par ailleurs, le consortium réalisera l’excavation très complexe de deux stations de ventilation souterraines, ainsi que d’une centrale à béton souterraine, des halles de production pour les voussoirs et des conduites techniques dans d’anciennes cavernes militaires.



L’OFROU justifie l’adjudication comme suit : « Le consortium ’secondo tubo’ a présenté une très bonne offre en termes de qualité et de prix, s’avérant par conséquent la plus avantageuse. L’offre de l’adjudicataire est convaincante sur l’ensemble des critères d’adjudication, jugés bons à très bons. Le soumissionnaire a présenté l’offre la plus avantageuse et est également en mesure de se démarquer des autres soumissionnaires au niveau qualitatif au moyen des documents d’offre soumis. L’évaluation des personnes clés prévues pour l’intervention sur le chantier est très favorable. »



André Wyss, CEO d’Implenia, s’exprimant au sujet de l’attribution de ce marché, a déclaré : « Le second tube du tunnel routier du Saint-Gothard contribue de manière significative à l'amélioration de la liaison routière nord-sud en Suisse. Nous sommes très heureux de pouvoir planifier et construire ce grand projet d'infrastructure complexe, qui s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'Implenia. Nous pourrons ainsi mettre à profit de manière optimale notre longue expérience et notre expertise éprouvée dans la construction de tunnels ainsi que dans d'autres disciplines du génie civil. »



Du côté d’Implenia, la réalisation des travaux impliquera non seulement les pôles Construction de tunnel et Travaux spéciaux, mais aussi des unités de génie civil de Suisse centrale. Lot principal Nord, second tube du tunnel routier du Saint-Gothard : le consortium dirigé par Implenia se voit attribuer le marché de la construction pour un montant de CHF 467 millions (illustration : ©Implenia). Contact pour les médias :

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com Contact pour investisseurs et analystes :

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com Calendrier des investisseurs :

17 août 2022 : Résultat semestriel 2022, conférence pour analystes et médias

1er mars 2023 : Résultat annuel 2022, conférence pour analystes et médias Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l’immobilier, Implenia développe et réalise des espaces de vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne. Sur d’autres marchés, Implenia propose en outre des activités de construction de tunnels ainsi que des projets d’infrastructure connexes. Né en 2006, Implenia est héritier de quelque 150 ans de tradition dans la construction. L’entreprise rassemble sous un même toit le savoir-faire d’unités de conseil, de développement, de planification et d’exécution hautement spécialisées au sein d’un prestataire de services multinational intégré de premier plan dans les domaines de la construction et de l’immobilier. Grâce à son large spectre d’activités ainsi qu’à l’expertise de ses spécialistes, le Groupe réalise des projets complexes de grande envergure et accompagne ses clients sur l’ensemble du cycle de vie de leurs ouvrages. Dans ce contexte, l’accent est mis sur les besoins des clients et sur un équilibre durable entre réussite économique, d’une part, et responsabilité sociale et écologique, d’autre part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Opfikon près de Zurich, emploie plus de 8000 personnes en Europe et a généré en 2021 un chiffre d’affaires de CHF 3,8 milliards. L’entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D’autres informations sont disponibles sur implenia.com.

Fin du communiqué ad hoc