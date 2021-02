EQS Group-Ad-hoc: Implenia AG / Mot-clé(s) : Prévision/Autres

Implenia prévoit pour 2020 un EBITDA d'environ CHF -5 millions



18.02.2021 / 20:30 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



Sur la base des informations actuelles, Implenia prévoit pour l'exercice 2020 un EBITDA d'environ CHF -5 millions, dépassant les prévisions précédentes de

CHF -70 millions communiquées en octobre 2020 dans le cadre du plan « Way Forward ». Dietlikon, le 18 février 2021 - L'année 2020 a été marquée par divers éléments non récurrents ayant affecté la rentabilité d'Implenia, notamment des amortissements et réévaluations de projets hérités et de litiges juridiques, un programme de restructuration, le spin-off d'une partie du portefeuille de développement d'Implenia, transférée à Ina Invest, ainsi qu'un environnement de marché difficile en raison du COVID-19. Implenia anticipe pour l'exercice 2020 un EBITDA nettement supérieur au chiffre prévu, en raison d'une évolution des projets au sein de toutes les Divisions plus favorable que celle figurant dans l'estimation d'octobre 2020. Par ailleurs, les coûts de restructuration engagés pour atteindre une structure organisationnelle visant à réaliser des économies annuelles supérieur de CHF 50 millions à l'horizon 2023 s'avèrent moins élevés que prévu. En plus, ses effets positifs non récurrents, principalement dus à la réduction des coûts dans le cadre de la norme IAS19, y ont contribué. Tous les autres chiffres clés communiqués dans le cadre de "Way Forward" en octobre 2020 restent inchangés. Un rapport détaillé de l'exercice 2020 et des perspectives pour 2021 sera publié le 3 mars 2021. Contact our les médias:

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com Contact pour investisseurs et analystes:

Investor Relations, T +41 58 474 29 99, ir@implenia.com Calendrier des investisseurs:

3 mars 2021: Résultat annuel 2020, conférence pour analystes et médias

30 mars 2021: Assemblée générale Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l'immobilier, Implenia développe et réalise des espaces de vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne. En outre, Implenia planifie et met en ?uvre des projets d'infrastructure complexes en Autriche, en France, en Suède et en Norvège. Né en 2006, Implenia est héritier de près de 150 ans de tradition dans la construction. L'entreprise rassemble sous un même toit le savoir-faire d'unités de conseil, de planification et d'exécution hautement spécialisées au sein d'un prestataire de services multinational intégré de premier plan dans les domaines de la construction et de l'immobilier. Grâce à son large spectre d'activités ainsi qu'à la vaste expérience de ses spécialistes, le Groupe est en mesure de réaliser des projets complexes de grande envergure et d'accompagner les ouvrages sur l'ensemble de leur cycle de vie et au plus près des clients. Dans ce contexte, l'accent est mis sur les besoins des clients et sur un équilibre durable entre réussite économique, d'une part, et responsabilité sociale et écologique, d'autre part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Dietlikon près de Zurich, emploie plus 10 000 personnes en Europe et a généré en 2019 un chiffre d'affaires de plus de 4,4 milliards de francs. L'entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D'autres informations sont disponibles sur implenia.com

Fin du communiqué ad hoc