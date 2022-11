Implenia AG / Mot-clé(s) : Financement

Implenia prolonge le contrat de crédit syndiqué et assure un financement à long terme



Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC Contrat de crédit syndiqué existant d’un montant de CHF 650 millions avec un consortium bancaire suisse prolongé jusqu’en décembre 2027. Glattpark (Opfikon), le 11 novembre 2022 - Implenia a prolongé et conclu le contrat de crédit syndiqué existant d’une durée allant jusqu’en décembre 2023 de CHF 650 millions, sans garanties. Les conditions et la flexibilité accrue de l’accord soulignent la forte performance opérationnelle et la situation financière stable d’Implenia au cours des deux dernières années, ainsi que la focalisation constante du groupe sur l’utilisation rigoureuse des liquidités. Avec la conclusion anticipée du contrat de crédit syndiqué et sa prolongation jusqu’en décembre 2027, Implenia continue de poursuivre un financement rigoureusement conservatif. Le contrat de crédit comprend comme jusqu’à présent une tranche de CHF 100 millions (Facility A) comme limite monétaire renouvelable, une limite de garantie de CHF 450 millions (Facility B) et une limite monétaire et/ou de garantie de CHF 100 millions (Facility C). Stefan Baumgärtner, CFO d’Implenia, à propos de la prolongation anticipée du contrat de crédit syndiqué : « Ce succès montre que l’amélioration de la performance opérationnelle et le regain de force sur le marché sont reconnus et qu’ils conduisent également à une amélioration continue de notre solvabilité. Il s’agit d’une nouvelle étape importante pour renforcer encore le positionnement d’Implenia en tant que prestataire de services intégré de premier plan dans les domaines de la construction et de l’immobilier. » Contact pour les medias :

28 mars 2023 : Assemblée générale Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l’immobilier, Implenia développe et réalise des espaces de vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne. Sur d’autres marchés, Implenia propose en outre des activités de construction de tunnels ainsi que des projets d’infrastructure connexes. Né en 2006, Implenia est héritier de quelque 150 ans de tradition dans la construction. L’entreprise rassemble sous un même toit le savoir-faire d’unités de conseil, de développement, de planification et d’exécution hautement spécialisées au sein d’un prestataire de services multinational intégré de premier plan dans les domaines de la construction et de l’immobilier. Grâce à son large spectre d’activités ainsi qu’à l’expertise de ses spécialistes, le Groupe réalise des projets complexes de grande envergure et accompagne ses clients sur l’ensemble du cycle de vie de leurs ouvrages. Dans ce contexte, l’accent est mis sur les besoins des clients et sur un équilibre durable entre réussite économique, d’une part, et responsabilité sociale et écologique, d’autre part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Opfikon près de Zurich, emploie plus de 7700 personnes en Europe et a généré en 2021 un chiffre d’affaires de CHF 3,8 milliards. L’entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D’autres informations sont disponibles sur implenia.com.

