Implenia remporte de nouveaux importants projets immobiliers complexes en Suisse romande



02.08.2022 / 07:00



Rénovation du siège d’une organisation internationale à Genève | Bâtiments pour production et recherche près de Lausanne | Montant total de près de CHF 200 millions Glattpark (Opfikon), le 2 août 2022 – La Division Buildings d’Implenia a remporté de nouveaux deux contrats intéressants en Suisse romande avec un montant total de près de CHF 200 millions. Mettant l’accent sur la durabilité, ces projets immobiliers importants et complexes s’inscrivent dans la stratégie d’Implenia et attestent de son fort positionnement en tant que leader dans les domaines de la construction et de l’immobilier en Suisse.



Rénovation du siège d’une organisation internationale à Genève

Une importante organisation internationale a confié à Implenia la rénovation complète de son siège historique de Genève. Le projet devrait durer environ deux ans et demi. Les travaux comprennent entre autres une mise aux normes des façades et des organes de sécurité, un réaménagement complet des espaces de service et des 1200 postes de travail et une modernisation des équipements et installations techniques.

Implenia a remporté ce projet en tant qu’entreprise générale dans le cadre d’un concours, grâce aux références acquises lors d’un mandat précédent de planification générale ainsi que lors de la construction d’un nouveau bâtiment déjà réalisé pour cette organisation internationale. Le projet vise à préserver le patrimoine historique tout en offrant une haute qualité architecturale. Planifié au moyen du BIM, le bâtiment rénové devra répondre à des exigences strictes en matière de durabilité. La gestion du planning d’exécution s’effectuera selon des méthodes de Lean Construction.



PULSE – Deux nouveaux bâtiments pour la production et la recherche à Cheseaux-sur-Lausanne

Pour le maître d’ouvrage appartenant au groupe EPIC Suisse AG, Implenia réalisera, en tant qu’entreprise totale, deux nouveaux bâtiments de quatre étages créés pour la production et la recherche biopharma ainsi qu’aux « life sciences » et autres secteurs à Cheseaux-sur-Lausanne. Les deux bâtiments seront reliés par deux niveaux communs en sous-sol. Leur réalisation se fera en état de gros œuvre, avec un aménagement partiel des surfaces au gré des futurs preneurs. Les nouveaux bâtiments seront construits dans le respect du standard Minergie, en visant une certification selon le label BREEAM-good. Le projet a été planifié au moyen du BIM et l’exécution s’effectuera selon les méthodes de Lean Construction. La durée des travaux, qui débuteront dès la fin de l’été 2022, sera d’environ deux ans et demi.

