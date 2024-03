Implenia AG / Mot-clé(s) : Entrées des commandes

Implenia remporte de nouveaux mandats stratégiques dans le domaine du bâtiment et du génie civil



04.03.2024 / 07:00 CET/CEST



Deux centres de données à Dielsdorf, près de Zurich | Complexe résidentiel dans le canton de Zurich | Bâtiment commercial à Karlsruhe | Tunnel ferroviaire dans le nord de la Suède | Grands projets complexes axés sur la durabilité | Volume de commande pour Implenia de plus de CHF 240 millions Glattpark (Opfikon), le 4 mars 2024 – Implenia a remporté de nouveaux mandats en Suisse, en Allemagne et en Suède en accord avec l’orientation stratégique du Groupe axée sur les projets importants et complexes, les compétences spécialisées et la durabilité. Le volume total des commandes pour Implenia s'élève à plus de CHF 240 millions.



Deux nouveaux centres de données pour Green à Dielsdorf, près de Zurich

Green, le fournisseur leader en Suisse de centres de données, a chargé Implenia d'en construire deux nouveaux centres de données haute performance pour le Green Metro-Campus à Dielsdorf. Les équipes spécialisées d’Implenia pourront mettre à profit de manière optimale leur longue expérience et leurs vastes compétences en tant qu’entreprise générale. Les travaux de génie civil ont déjà commencé et Green livrera les premières capacités de datacenter à l'été 2025. Implenia a déjà réalisé pour Green le premier de trois centres de données à Dielsdorf et construit actuellement le bâtiment administratif correspondant sur le site du Green Metro-Campus.

Au total, Implenia aura ainsi déjà réalisé six centres de données dans l'agglomération zurichoise et voit encore un grand potentiel de croissance dans ce marché.



Nouveau complexe résidentiel dans le canton de Zurich

Implenia a été mandatée par une institution de prévoyance pour réaliser, en tant qu'entreprise totale, un complexe résidentiel dans le canton de Zurich. Le volume de la commande s'élève à environ CHF 100 millions. Le projet commencera en avril 2024 et devrait durer jusqu'à l'été 2027.



Bâtiment commercial durable en plein centre de Karlsruhe

Sur mandat de Naxos Grundbesitz KG, Implenia est chargé de réaliser le projet «Midstad Karlsruhe», situé dans la Kaiserstrasse, à Karlsruhe. Ce projet comporte des surfaces commerciales, des bureaux ainsi qu’un espace de co-working et des restaurants. Implenia intervient en tant qu’entreprise générale dans la construction de ce nouveau bâtiment situé à un emplacement privilégié en centre-ville. Le domaine Travaux spéciaux de génie civil a déjà été chargé au préalable, directement par le client, de procéder à des opérations de démantèlement et de réaliser la fouille. Ces travaux sont presque terminés. Le projet devrait être achevé mi-2026. En ce qui concerne la durabilité, l’objectif est une certification selon le standard DGNB Platine pour le nouveau bâtiment et une certification DGNB démantèlement pour l’opération de déconstruction. Une installation photovoltaïque est prévue sur le toit du bâtiment, et un système de rétention permettra d’utiliser l’eau de pluie. Une façade en pierre naturelle particulièrement claire contribuera quant à elle à améliorer le microclimat dans le quartier.



Tunnel Ersmark : liaison ferroviaire importante dans le nord de la Suède

Les autorités suédoises des transports ont chargé Implenia de planifier et de construire le tunnel Ersmark, situé dans le nord de la Suède. Le projet comprend un tunnel de 1,6 km de long entre Fäboberget et Ersmarksberget, avec un tunnel de service, différentes constructions en béton, des systèmes d’eau et d’évacuation des eaux usées ainsi que des nattes de drainage. Des routes d’accès et des surfaces de mise à disposition seront également construites. Les travaux commenceront en mai de cette année et devraient durer deux ans.

Le tunnel Ersmark fait partie de la ligne Norrbotnia, une nouvelle ligne ferroviaire de 270 km entre Umeå et Luleå, qui permet des voyages et des transports plus rapides, plus sûrs et plus durables. La nouvelle ligne ferroviaire raccourcira considérablement les temps de déplacement et améliorera la liaison entre une région densément peuplée de Suède et le reste de l’Europe. Cela favorisera ainsi le développement social et la compétitivité économique de la région. Implenia construit deux autres centres de données pour le Green Metro-Campus à Dielsdorf, près de Zurich (image : © zvg. bfarchitekten.ch). Bâtiment commercial durable en plein centre de Karlsruhe (image : © HHVISION). Contact pour les médias:

