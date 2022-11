Implenia remporte des commandes pour un total de 150 millions

Zurich (awp) - La société de construction Implenia a remporté de nouvelles commandes pour un volume total de 150 millions de francs suisses. Deux nouvelles constructions et quatre projets de modernisation viendront enrichir le portefeuille en développement, indique mercredi la société basée à Dietlikon.

A Lucerne, Implenia construira un nouveau bâtiment commercial et de bureaux près de la gare, offrant 1000 places de travail, pour le compte de CFF Immobilier. Démarré en septembre dernier, il durera environ deux ans et représente un volume de commandes de 50 millions.

Dans la même ville, l'entreprise a été mandatée pour ériger la nouvelle clinique gynécologique et l'hôpital pédiatriques de l'Hôpital cantonal de Lucerne (LUKS). Les travaux ont démarré en août pour ce projet à 40,8 millions, dont la livraison est prévue mi-2024.

En outre, quatre projets de modernisation en Suisse alémanique et en Suisse romande, pour un volume de 55 millions, s'ajoutent aux commandes en cours. Ces activités sont d'ailleurs de plus en plus importantes pour la division Buildings.

ol/rq