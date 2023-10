Implenia AG / Mot-clé(s) : Entrées des commandes

Implenia remporte en Allemagne deux grands projets de construction de bâtiments avec des modèles d’exécution en partenariat



Deux nouvelles étapes de construction du projet BERLIN DECKS | Construction d’un immeuble de bureaux et d’un atelier à Essen | Des projets immobiliers importants et complexes axés sur des modèles d’exécution en partenariat | Volume total supérieur à EUR 100 millions (CHF 96 millions) pour Implenia Glattpark (Opfikon), le 6 octobre 2023 – Avec son partenaire Dressler Bau GmbH, Implenia s’est vu confier par le client BEOS AG la construction de deux nouvelles étapes du campus urbain innovant BERLIN DECKS, à Berlin-Moabit. Implenia est en charge de la direction technique du projet. En outre, le maître d’ouvrage TÜV NORD Immobilien GmbH & Co. KG a confié à Implenia la construction clés en main à Essen d’un immeuble de bureaux comportant un atelier, un garage surélevé attenant et un jardin d’enfants. Pour Implenia, ces deux projets représentent un volume total de commande de plus de EUR 100 millions (CHF 96 millions). Les deux contrats ont été signés dans le cadre du salon de l’immobilier Expo Real à Munich.



Un pôle recherche et médias innovant et durable à Berlin

Situés sur un ancien site industriel fermé à la périphérie nord de Moabit, les BERLIN DECKS constituent un pôle de recherche et de médias innovant et durable pour le monde du travail de demain. Les locataires principaux de ces surfaces sont la Deutsche Film- und Fernsehakademie de Berlin (DFFB) et la filiale de Mercedes Benz MBition. La commande comprend également une extension locataires complexe sur le plan technique. Implenia réalise déjà en partenariat avec le client BEOS les deux premières étapes de construction de ce quartier urbain diversifié, qui doit être achevé d’ici à 2026.



La durabilité, l’une des cinq valeurs de l’entreprise Implenia, joue aussi un rôle important dans les étapes de construction visées par le contrat. Les façades des bâtiments, composées d’éléments en céramique émaillée colorée, ont une longue durée de vie et nécessitent peu d’entretien ; de plus, l’argile nécessaire à leur fabrication est biodégradable. Les plafonds sont réalisés en bois hybride lors de toutes les étapes de la construction. De plus, le recours à la Lean Construction permet d’optimiser le déroulement des travaux et l’utilisation des ressources.



Dès 2020, le développement du quartier a obtenu la pré-certification selon la norme DGNB-Gold en matière d’écologie, d’économie, de site et de sécurité. En outre, les toitures végétalisées produisent une isolation thermique en hiver et offrent une protection contre la chaleur en été. Elles favorisent la préservation de la biodiversité, protègent contre les particules fines et permettent une gestion efficace des eaux de pluie. La végétalisation est complétée par des panneaux photovoltaïques.



Matthias Jacob, Country President Allemagne d’Implenia, se réjouit d’avoir décroché ce contrat : « Nous remercions BEOS pour son partenariat de longue date et pour ce nouveau contrat. Notre collaboration fondée sur la confiance est l’expression d’un esprit d’entreprise commun et d’un engagement visant à faire avancer et réaliser avec succès un projet exigeant et tourné vers l’avenir, les BERLIN DECKS, même en des temps difficiles ».



Lien vers la vidéo du projet montrant les premières étapes de construction : Façade verte en céramique - Implenia SA



Réalisation en partenariat d’un immeuble de bureaux avec atelier, garage surélevé et crèche à Essen

Implenia réalise, en entreprise générale, un immeuble de bureaux assorti d’un atelier attenant, d’un garage surélevé de 220 places et d’un jardin d’enfants pour le client TÜV NORD Immobilien GmbH & Co. KG. Ce projet s’inscrit dans le cadre du développement contemporain et durable du Parc technologique Nord à Essen-Frillendorf. Les bâtiments, modèles d’efficacité énergétique, seront raccordés au réseau de chauffage urbain existant. De plus, des panneaux photovoltaïques seront installés sur les toits.



Les prestations comprennent la construction clé en main, y compris la planification de l’exécution et le processus de Value Engineering pour l’optimisation économique. Dans ce but, des modèles BIM des bâtiments ont été créés durant la phase d’offre. Ils seront progressivement enrichis de données pour la suite de la planification et de l’exécution. Le projet démarre immédiatement, son achèvement est prévu pour l’été 2025.



Les deux parties ambitionnent un travail en partenariat tout en prenant en compte leurs intérêts mutuels. Un contrôle commun et permanent des coûts permet de réagir avec flexibilité aux prix du marché dans chaque budget individuel. Dès la phase d’offre, Implenia a soumis des propositions de modification afin d’optimiser le projet sur le plan économique et qualitatif. Ces potentiels d’optimisation et d’autres encore sont harmonisés en commun dans le cadre d’un Value Engineering et intégrés dans la planification. L’utilisation de méthodes de Lean Construction permet une exécution efficace du projet. Campus urbain innovant de BERLIN DECKS à Berlin-Moabit (photo : ©BEOS AG). Construction d’un immeuble de bureaux sur le site du Parc technologique Nord à Essen (photo : © Arctum Architektenbüro, Cologne/TÜV NORD AG). Contact pour les médias :

