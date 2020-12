EQS Group-Ad-hoc: Implenia AG / Mot-clé(s) : Entrées des commandes

Implenia remporte, en tant qu'entreprise générale, le concours portant sur les études et la réalisation ainsi que le contrat de rénovation du bâtiment UBS sur la Paradeplatz



14.12.2020 / 18:36 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



Rénovation durable du bâtiment UBS, classé monument historique, sur la Paradeplatz à Zurich. Bureaux et usage public et commercial prévus. Dietlikon, le 14 décembre 2020 - UBS a confié à Implenia la rénovation de son bâtiment sur la Paradeplatz à Zurich en tant qu'entreprise générale. La conclusion du contrat est l'aboutissement d'un processus d'une année, mis en ?uvre par une équipe de planification placée sous la direction d'Implenia dans le cadre d'un concours portant sur les études et la réalisation du projet. La rénovation permettra de créer non seulement des postes de travail, mais aussi des espaces supplémentaires à usage hybride et partiellement public. On va ouvrir le bâtiment sur la Paradeplatz et la Bärengasse. Très hautes exigences en matière de planification, d'exécution et de durabilité Le bâtiment rénové devra répondre aux exigences les plus élevées en matière de durabilité, d'esthétique et de conservation des monuments historiques. Le bâtiment rénové visera à obtenir la certification Leed Platinum. Jens Vollmar, Head Division Buildings d'Implenia, se réjouit de la signature de ce contrat « qui fait suite à l'expérience positive de la rénovation du siège d'UBS à la Bahnhofstrasse 45, laquelle a également été réalisée par Implenia. Nous misons sur des processus efficients et efficaces ainsi que sur les méthodes les plus récentes en matière de Lean Construction, afin de garantir une qualité optimale, le respect des délais et une bonne communication au niveau de la planification et de l'exécution de ce projet complexe au long de toutes les phases de la rénovation. Par ailleurs, nous travaillons avec une équipe éprouvée qui a déjà réalisé d'autres projets pour UBS. » Restauration contemporaine de la qualité d'origine Le lancement des travaux de rénovation est prévu pour fin 2021. Dans le cadre d'un projet de cette envergure en centre-ville, la logistique de chantier est d'une importance capitale : le trafic sur site sera orchestré de manière à limiter le plus possible les interférences avec les transports publics et les flux de passants au carrefour de la Paradeplatz pendant la phase d'exécution. Le projet de Herzog & de Meuron conférera à la Paradeplatz une allure inédite, contemporaine et revalorisée, s'inscrivant dans une esthétique urbaine. « Le bâtiment d'origine de Roland Rohn se distinguait par son apparence extérieure rigoureuse et répétitive, en interaction avec la rondeur des éléments sculpturaux. La rénovation va restaurer, d'une manière contemporaine, le caractère historique spécifique du bâtiment, alliant aspects rationnels et sculpturaux », déclare Pierre de Meuron, associé fondateur du cabinet d'architecture Herzog & de Meuron, responsable créatif et partenaire du projet. Contact pour les médias :

30 mars 2021 : Assemblée générale Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l'immobilier, Implenia développe et réalise des espaces de vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne. En outre, Implenia planifie et met en ?uvre des projets d'infrastructure complexes en Autriche, en France, en Suède et en Norvège. Né en 2006, Implenia est héritier de près de 150 ans de tradition dans la construction. L'entreprise rassemble sous un même toit le savoir-faire d'unités de conseil, de planification et d'exécution hautement spécialisées au sein d'un prestataire de services multinational intégré de premier plan dans les domaines de la construction et de l'immobilier. Grâce à son large spectre d'activités ainsi qu'à la vaste expérience de ses spécialistes, le Groupe est en mesure de réaliser des projets complexes de grande envergure et d'accompagner les ouvrages sur l'ensemble de leur cycle de vie et au plus près des clients. Dans ce contexte, l'accent est mis sur les besoins des clients et sur un équilibre durable entre réussite économique, d'une part, et responsabilité sociale et écologique, d'autre part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Dietlikon près de Zurich, emploie plus 10 000 personnes en Europe et a généré en 2019 un chiffre d'affaires de plus de 4,4 milliards de francs. L'entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D'autres informations sont disponibles sur implenia.com.

