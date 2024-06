Implenia AG / Mot-clé(s) : Entrées des commandes

Implenia remporte l’appel d’offres pour le « tunnel de Sisikon », pièce maîtresse de la nouvelle route de l’Axen, en Suisse centrale



28.06.2024 / 07:00 CET/CEST



L’association de travail dirigée par Implenia a remporté l’appel d’offres pour le lot 200 « Tunnel de Sisikon » du projet « Nouvelle route de l’Axen » | Valeur totale de la commande client supérieure à CHF 430 millions, volume de commande pour Implenia plus de CHF 250 millions Glattpark (Opfikon), le 28 Juin 2024 – L’association de travail Implenia et Frutiger (Implenia 60 %, Frutiger 40 %) s’est vu attribuer par la communauté des maîtres d’ouvrage des cantons de Schwyz et d’Uri le lot 200 « Tunnel de Sisikon » du projet « Nouvelle route de l’Axen ». De par sa taille et sa complexité, le lot est la pièce maîtresse du nouveau tronçon routier sur la rive orientale du lac d’Uri et du lac des Quatre-Cantons. La valeur totale du mandat s’élève à plus de CHF 430 millions. Le volume de commande pour Implenia est supérieur à CHF 250 millions.



Le cœur du mandat est un tunnel routier monotube avec circulation bidirectionnelle de 4,4 km de long. Le consortium réalisera les travaux de creusement à l'explosif. En outre, l’association de travail réalisera d’autres ouvrages souterrains, notamment les galeries de desserte, les zones d’évitement, les centrales de ventilation et les puits d’aération. Les défis spécifiques au mandat sont liés aux quelque sept postes de creusement qui seront réalisés en parallèle et au très faible espace disponible.



Le mandat confirme l’expertise d’Implenia en matière de grandes infrastructures de transport complexes

Outre la construction du tunnel, d’autres unités d’Implenia chargées des ouvrages d’art réaliseront divers travaux extérieurs, par exemple la création d’une grande galerie de protection contre les risques naturels. Environ 2 millions de tonnes de matériaux d’excavation seront générés par les différents ouvrages. La majeure partie sera évacuée par bateau afin d’être réutilisée dans le cadre d’un vaste projet de remise en état naturel, dans le delta de la Reuss à Flüelen.



« Avec notre partenaire de l’association de travail Frutiger, nous sommes très heureux de réaliser le mandat relatif à cet axe de transport important en Suisse centrale. La construction du tunnel de Sisikon, qui comporte des travaux complexes sur un site particulier, est parfaitement en ligne avec l’orientation stratégique d’Implenia, spécialiste des grandes infrastructures de transport complexes. Nous allons nous y atteler en mobilisant toute notre expertise et notre expérience de la construction de tunnels et d’ouvrages d’art », déclare Christian Späth, Head Division Civil Engineering d’Implenia.



La passation de commande est soumise à un délai de recours jusqu’à fin juillet 2024. Le début de la construction du lot est prévu mi-2025, les travaux devraient s’achever en 2034. Visualisation de la galerie de protection contre les risques naturels et de la jonction de Gumpisch vers le futur « tunnel de Sisikon ». (Image: ©axen.ch) Aperçu de l’ensemble du projet « A4 Nouvelle route de l’Axen » avec le « tunnel de Sisikon » (à droite). (Image: ©axen.ch) Contact pour les médias :

