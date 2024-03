Implenia AG / Mot-clé(s) : Entrées des commandes

Implenia remporte le contrat pour un important tronçon du périphérique de Brême



Le nouveau périphérique améliore la situation du trafic dans toute la région nord-ouest de l’Allemagne | Implenia réalise dans le cadre d’une association de travail une haute route sous forme de pont en béton précontraint, d’ouvrage en auge et de tracé autoroutier | Grand projet complexe d’infrastructure | Volume de commande pour Implenia de plus de EUR 100 millions bruts Glattpark (Opfikon), le 14 mars 2024 – Sur mandat de DEGES Deutsche Einheit Fernstrassenplanungs- und -bau GmbH, Implenia achève le nouveau périphérique de la ville hanséatique de Brême. Dans le cadre d’une association de travail avec Johann Bunte Bauunternehmung, le Groupe réalise le tronçon 2/2 de l’autoroute 281 avec un volume de commande global de plus de 130 millions d’euros bruts. La part d’Implenia se monte à plus de 100 millions d’euros bruts. Ce projet correspond à la stratégie d’Implenia, qui se concentre sur de grands projets complexes d’infrastructure. Cette nouvelle liaison autoroutière améliore sensiblement le trafic de toute la région nord-ouest de l’Allemagne.



La construction du tronçon 2/2 permet de relier la partie déjà réalisée de l’A 281 à l’A 1 via la bretelle d’accès Arsten. L’association de travail est chargée de la construction d’un tronçon de près de 1,7 km de long du contournement autoroutier entre le périphérique Neuenlander Ring et la rue Kattenturmer Heerstrasse, à proximité de l’aéroport de Brême. Une haute route de 400 m de long sera construite sous forme de pont en béton précontraint. Dans un premier temps, des murs de soutènement sur fondations en pieux forés seront érigés afin de surélever le tracé autoroutier. De plus, le mandat comprend également un ouvrage en auge de 290 m de long, la zone d’accès du futur tunnel sous la rue Kattenturmer Heerstrasse, ainsi qu’un tracé autoroutier à quatre voies d’environ 1 km de long entre l’extrémité sud de la haute route et le début de l’ouvrage en auge. Le projet sera piloté selon les méthodes de Lean Construction. Les travaux commenceront en mai 2024 et devraient s’achever début 2029.



Le nouveau périphérique de Brême devrait sensiblement améliorer la situation quant au bruit et aux gaz d’échappement, ainsi que la qualité de vie dans les quartiers résidentiels environnants. « Nous sommes particulièrement heureux d’avoir pu à nouveau convaincre DEGES d’opter pour notre offre de prestations intégrée pour projets complexes d’infrastructure », déclare Henning Schrewe, Head Civil and Special Foundations Allemagne chez Implenia. « Grâce à nos expertes et experts des divisions Ingénierie de la construction et Travaux spéciaux de génie civil, nous pouvons exécuter notre offre de prestations intégrée comme une unité et mettre en œuvre avec succès ce grand projet. » Implenia achève le nouveau périphérique de Brême, avec le tronçon à l’aéroport en direction d’un nouveau tunnel (image : © DEGES). Contact pour les médias :

