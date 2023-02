Implenia AG / Mot-clé(s) : Entrées des commandes

Implenia remporte le lot 3 de la future Ligne C du métro de Toulouse



13.02.2023 / 07:00 CET/CEST



Le consortium d'Implenia et de Demathieu Bard Construction remporte un projet de tunnel important et complexe | Lot 3 de la future Ligne C du métro de Toulouse en France | Volume de commandes d’environ EUR 166 millions pour Implenia Glattpark (Opfikon), le 13 février 2023 – Le consortium d’Implenia (50%, cotraitant) et de Demathieu Bard Construction (50%, cotraitant) s’est vu attribuer par Tisséo, le syndicat Mixte des Transports en Commun de l’agglomération toulousaine, le lot 3 de la future Ligne C du métro de Toulouse, projet qui permettra de relier Colomiers à Labège d'ici fin 2028. Les travaux du marché dureront 57 mois et représentent un volume total d’EUR 331,4 millions. La part d'Implenia s'élève à environ EUR 166 millions. Le lot 3 comprend le creusement de 3 814 mètres de tunnel en milieu urbain dense ainsi que des travaux de génie civil pour la réalisation de quatre stations souterraines situées entre 24 et 39 mètres de profondeur, et de trois ouvrages annexes. Pour le creusement du tunnel, le consortium a proposé un mode de creusement à la pointe de la technologie, à savoir de type « Variable Density Conveyor ». Le concept de tunnelier « à densité variable » s’avère particulièrement recommandé face à des natures de sols variées. La planification et la réalisation du projet se font à l'aide de BIM (Building Information Modeling). Le consortium a porté dans sa réponse une attention toute particulière à la maîtrise de l’empreinte carbone du projet par le recours à des voussoirs en béton fibré et la préservation des arbres sur les emprises du chantier durant toute la durée des travaux. Enfin, les matériaux excavés seront revalorisés à hauteur de 98%. Christian Späth, Head Division Civil Engineering d’Implenia, se réjouit de ce succès : « Avec les lots du Grand Paris Express et du TELT (Lyon-Turin), c'est un autre grand projet d’infrastructure complexe pour notre équipe en France. Il s’inscrit dans notre stratégie et associe notre grande expérience, nos compétences éprouvées dans la construction de tunnels et les disciplines de génie civil connexes ». Vue 3D du model d’un tunnel du lot 3 de la future Ligne C du métro de Toulouse (image : ©Implenia). Contact pour les médias:

