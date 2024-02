Genève (awp) - Implenia a décroché pour plus de 110 millions de francs suisses de contrats dans le domaine du génie civil et du bâtiment en Suisse et en Allemagne. L'entreprise de construction zurichoise a notamment été mandatée pour l'assainissement du tronçon autoroutier entre Thoune et Spiez, annonce-t-elle mardi dans un communiqué.

La rénovation complète de cette portion d'autoroute bernoise, adjugée à 100 millions de francs suisses, comprend, entre autres, le remplacement de la chaussée actuelle par un revêtement antibruit. Le chantier, dont le démarrage est prévu au deuxième trimestre de cette année pour près de quatre ans, a été confié par l'Office fédéral des routes (Ofrou) au consortium Niesen, réunissant à parts égales Walo Bertschinger, Kästli Bau, Weibel et Implenia. Ce dernier touchera 25 millions de francs suisses.

L'Ofrou a également confié la réfection du tronçon de l'autoroute urbaine entre St-Gall Ouest et Est cette fois au consortium Rose, constitué des firmes Cellere Bau (28%), Walo Bertschinger (28%), Morant (16%) et placé sous la responsabilité d'Implenia (28%). Trois tunnels, notamment, feront l'objets d'importants travaux d'assainissement. Le volume de commande total atteint 100 millions et le chantier devrait durer jusqu'en 2027.

Dans son communiqué, Implenia annonce également avoir remporté de nouveaux marchés en Allemagne pour des projets de construction totalisant 60 millions de francs suisses. L'un des mandats comprend la rénovation et la surélévation de deux bâtiments classés à Munich selon des principes destinés à limiter l'empreinte environnementale, notamment en intégrant la réutilisation des matériaux ("cradle to cradle"). Le projet doit démarrer ces prochaines semaines et devrait être livré en avril 2027.

