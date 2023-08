Glattpark (Opfikon), le 3 août 2023 - Le mandat des CFF pour le lot 2 « tunnel de Ligerz » a été remporté par le consortium IBD composé des partenaires Implenia (direction), Bernasconi et De Luca. Le montant global du contrat s’élève à CHF 220 millions, la part d'Implenia est d'environ CHF 150 millions.

Le mandat comprend le tunnel à double voie de 2,1 km de long, dont environ 1850 m excavé à l’explosif et environ 250 m construit à ciel ouvert, y compris le revêtement en béton et l’équipement de technique ferroviaire. En outre, quatre galeries d’évacuation, un viaduc de 114 m de long à la fonction de sortie d’autoroute pour la N5 et diverses structures supplémentaires seront construits. Les matériaux d’excavation et déblais seront transportés par bateau et la ligne ferroviaire existante sera démantelée et réaménagée.

L’objectif du projet est de supprimer le dernier goulet d’étranglement sur la ligne du pied du Jura entre Lausanne et Bienne. En raison de la géographie des lieux et l’exiguïté de l’espace disponible entre le lac de Bienne et le versant, où passent également la route nationale N5 et la route cantonale, un nouveau tunnel à double voie sera construit.

La situation du projet dans les zones protégées constitue un défi particulier : la région est inscrite dans l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP). Les villages de La Neuveville, Chavannes, Gléresse et Douanne font partie de l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS).

Implenia fait appel à des experts des domaines du génie civil, des travaux souterrains, des travaux spéciaux, des ouvrages d’art, de la technique ferroviaire et des travaux lacustres. Christian Späth, Head Division Civil Engineering chez Implenia : « Nous sommes très heureux de mener à bien ce projet important et complexe d’infrastructure ferroviaire avec nos partenaires du consortium et de prouver une fois de plus notre expérience et expertise en la matière. Nous souhaitons à toute l’équipe de projet une période de construction sans accident. »