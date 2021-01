EQS Group-Ad-hoc: Implenia AG / Mot-clé(s) : Entrées des commandes

Implenia remporte un grand contrat pour le tunnel d'Altona sur l'A7 à Hambourg



05.01.2021 / 07:00 CET/CEST

En collaboration avec HOCHTIEF, partenaire au sein du projet, Implenia vient d'obtenir le contrat de construction du tunnel antibruit d'Altona long de 2,2 kilomètres sur l'autoroute A7 à Hambourg, pour un montant global net d'environ EUR 580 millions. Implenia assurera la direction commerciale du projet dans le cadre d'un consortium, tandis que la direction technique sera confiée à HOCHTIEF. Dietlikon, le 5 janvier 2021 - L'élargissement à huit voies depuis la jonction Hambourg-Othmarschen jusqu'à la sortie Hambourg-Volkspark réalisera le raccordement entre les projets d'extension déjà en cours sur l'A7, au nord et au sud du tunnel sous l'Elbe. Un grand nombre de jardins familiaux ainsi que d'espaces verts et de parcs seront créés sur la bande, longue de 2230 mètres, au-dessus du tunnel antibruit d'Altona, ce qui permettra également de rétablir les liens entre les deux quartiers adjacents d'Othmarschen et de Bahrenfeld. D'une durée prévisionnelle de huit ans, le projet devrait démarrer en avril prochain. Le donneur d'ordre DEGES (Deutsche Einheit Fernstrassenplanungs und -bau GmbH) est une société de gestion de projets qui planifie et construit des routes nationales pour ses actionnaires, le gouvernement fédéral et douze länder allemands. Implenia se chargera de la direction commerciale du projet représentant un montant contractuel global net d'environ EUR 580 millions dans le cadre d'un consortium constitué avec HOCHTIEF. Ce dernier assurera la direction technique. La part d'Implenia dans le montant contractuel global s'élève à 35 %. Améliorer les infrastructures de transport urbain en partenariat Le projet constitue une composante importante de la rénovation et de l'amélioration des infrastructures routières sur l'un des grands axes de circulation d'Allemagne. Il contribuera également à une meilleure qualité de vie pour les riverains directs, lesquels bénéficieront d'une excellente protection contre le bruit, ainsi que pour tous les habitants de Hambourg, qui pourront utiliser à l'avenir cette zone de loisirs de proximité. Christian Späth, Head Division Civil Engineering chez Implenia a déclaré : « Dans le cadre du processus d'appel d'offres en cours depuis novembre 2019, nous avons été en mesure d'identifier de nombreuses possibilités d'optimisation. Pour ce faire, nous avons, entre autres, avancé certaines parties du plan d'exécution et pris en compte dans nos calculs les résultats successifs de plus de 30 réunions de coordination. Cette démarche nous a permis de réduire considérablement les risques du projet pour toutes les parties concernées et d'établir une bonne base de coopération sur les huit prochaines années, jusqu'à l'achèvement du projet. » Contact pour investisseurs et analystes:

