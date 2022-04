Implenia : remporte un grand projet complexe d'infrastructure en Norvège

Implenia va construire le plus long viaduc ferroviaire de Norvège | Accent mis sur la durabilité | Planification et exécution numériques grâce au BIM | Montant du contrat : environ CHF 190 millions

Glattpark (Opfikon), le 25 avril 2022 - Bane NOR, l'entreprise publique responsable de l'infrastructure ferroviaire norvégienne, confie à Implenia la construction du viaduc ferroviaire à double voie de Tangenvika. Le montant total du contrat s'élève à environ CHF 190 millions (NOK 1,8 milliard). Le viaduc ferroviaire se compose d'un pont en béton précontraint de 1022 m, ainsi que d'un ouvrage terrestre long d'environ deux kilomètres, doté d'un passage à faune. Une prudence particulière s'imposera lors de la construction de ce viaduc ferroviaire : en effet, le lac Mjøsa constitue une source d'eau potable importante, abritant une faune riche et variée.

Implenia a convaincu par sa compétence et sa qualité

Implenia s'est vu attribuer ce grand projet complexe d'infrastructure sur la base de son offre, laquelle a obtenu la meilleure évaluation en termes de qualité et de prix. Les solutions intelligentes et l'efficacité du plan d'exécution, ainsi que la compétence et l'expérience d'Implenia, ont convaincu le donneur d'ordre. Durant la phase d'appel d'offres, les deux parties ont entretenu un dialogue intensif, ce qui favorisera une mise en œuvre fluide de ce projet complexe. L'élaboration de cette offre convaincante résulte d'une collaboration étroite entre les experts en construction de ponts d'Implenia et leurs collègues issus des domaines de la planification, de la durabilité, de la qualité ainsi que de la sécurité au travail et de la protection de la santé.

Grand projet complexe d'infrastructure

Le viaduc ferroviaire de Tangenvika est un projet d'infrastructure complexe et passionnant. Sa construction doit impacter le moins possible le lac Mjøsa et son environnement. La planification du stockage et de l'utilisation des matériaux d'excavation vise à réduire au maximum les trajets de transport.

« Nous sommes très fiers d'avoir été choisis pour construire le viaduc de Tangenvika et remercions Bane NOR de la confiance ainsi accordée à Implenia. Le projet est clairement axé sur la durabilité, l'une des cinq valeurs d'entreprise d'Implenia. Celle-ci sera mise en œuvre dans le cadre du projet en travaillant systématiquement au respect des exigences non seulement techniques mais aussi environnementales. Le projet sera certifié CEEQUAL », explique Christian Späth, Head Division Civil Engineering d'Implenia.

La planification et la réalisation s'effectueront de manière entièrement numérisée, à l'aide de maquettes BIM (Building Information Modeling). Les travaux débuteront au deuxième trimestre 2022 et devraient s'achever en 2027.

