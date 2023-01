Implenia AG / Mot-clé(s) : Entrées des commandes

Implenia remporte un grand projet complexe de construction de tunnel en Norvège – le E03 tunnel du Boknafjord



06.01.2023 / 18:01 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l’émetteur.



La joint-venture composée d’Implenia et de Stangeland Maskin remporte le projet de planification et de construction du E03 tunnel du Boknafjord sur la côte ouest de la Norvège | Volume de commandes d’environ CHF 300 millions pour Implenia | Un autre grand projet complexe de construction de tunnel Glattpark (Opfikon), le 6 janvier 2023 – L’administration publique des routes de Norvège a attribué le projet E03 tunnel du Boknafjord à une joint-venture (JV) réunissant Implenia (80 %) et Stangeland Maskin (20 %). Le montant global du mandat s’élève à près de CHF 375 millions (NOK 4 milliards), dont environ CHF 300 millions pour Implenia.



Ce projet se compose d’un tunnel bitube de 8,6 km de longueur et d’un tronçon de route au jour de 125 m. Il est étroitement lié au projet E39 de Rogfast, l'un des plus grands projets d'infrastructure de Norvège, avec la construction du tunnel sous-marin le plus long et le plus profond du monde. Le projet E03 tunnel du Boknafjord commence déjà ce mois-ci, avec une fin prévue pour 2030.



Implenia est en charge des travaux d’excavation et de creusement ainsi que de la construction intérieure du tunnel. Stangeland Maskin est responsable du transport des matériaux d'excavation et de la construction de la route, y compris les travaux de drainage.



« Nous sommes très heureux d’avoir pu remporter un projet aussi important avec notre partenaire de joint-venture Stangeland Maskin. Le projet E03 tunnel du Boknafjord est un grand projet d’infrastructure complexe. Il s’inscrit dans notre stratégie et associe notre grande expérience, nos compétences éprouvées dans la construction de tunnels et les disciplines de génie civil connexes », déclare Erwin Scherer, Global Head Tunnelling d’Implenia.



Implenia a convaincu avec le meilleur pack complet et des solutions intelligentes

La joint-venture composée d’Implenia et de Stangeland Maskin a été retenue pour ce projet pour la pertinence de son pack complet et l’intelligence de ses solutions. La collaboration entre les deux partenaires à l’occasion de projets antérieurs a déjà fait ses preuves : les deux entreprises ont déjà construit ensemble le tunnel d’Eiganes et travaillent en ce moment sur le projet E39 de Lyngdal sous la forme d’une joint-venture. Visualisation du E03 tunnel du Boknafjord sur la côte ouest de la Norvège (image : ©Administration publique des routes de Norvège). Contact pour les médias:

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com Contact pour investisseurs et analystes:

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com Calendrier des investisseurs :

1er mars 2023 : Résultat annuel 2022, conférence pour analystes et médias

28 mars 2023 : Assemblée général Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l’immobilier, Implenia développe et réalise des espaces de vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne. Sur d’autres marchés, Implenia propose en outre des activités de construction de tunnels ainsi que des projets d’infrastructure connexes. Né en 2006, Implenia est héritier de quelque 150 ans de tradition dans la construction. L’entreprise rassemble sous un même toit le savoir-faire d’unités de conseil, de développement, de planification et d’exécution hautement spécialisées au sein d’un prestataire de services multinational intégré de premier plan dans les domaines de la construction et de l’immobilier. Grâce à son large spectre d’activités ainsi qu’à l’expertise de ses spécialistes, le Groupe réalise des projets complexes de grande envergure et accompagne ses clients sur l’ensemble du cycle de vie de leurs ouvrages. Dans ce contexte, l’accent est mis sur les besoins des clients et sur un équilibre durable entre réussite économique, d’une part, et responsabilité sociale et écologique, d’autre part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Opfikon près de Zurich, emploie plus de 7700 personnes en Europe et a généré en 2021 un chiffre d’affaires de CHF 3,8 milliards. L’entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D’autres informations sont disponibles sur implenia.com.

Fin du communiqué ad hoc