Implenia remporte un grand projet d’infrastructure complexe en Allemagne

06.12.2022



Un consortium sous la direction technique d’Implenia remporte le contrat de la nouvelle construction du A7 viaduc de Rade | Un autre grand projet d’infrastructure complexe en Allemagne | Le volume de commande pour Implenia est plus de EUR 100 millions Glattpark (Opfikon), le 6 décembre 2022 – DEGES (Deutsche Einheit Fernstrassenplanungs und -bau GmbH) attribue le contrat de la nouvelle construction du A7 viaduc de Rade à un consortium composé d’Implenia, de Plauen Stahl Technologie et de Zwickauer Sonderstahlbau. Implenia assure la direction technique et joue le rôle d’interlocuteur auprès de DEGES, la société cliente. Le volume total du projet s’élève à plus de EUR 250 millions. Il est réparti entre les partenaires du consortium : Implenia plus de EUR 100 millions et Plauen Stahl Technologie (direction commerciale) avec Zwickauer Sonderstahlbau environ EUR 150 millions.



Long de 1’500 m et haut de 42 m, le nouveau pont autoroutier fait passer l’A7, à l’est de Rendsburg (Schleswig-Holstein), au-dessus du canal de Kiel et du Borgstedter Enge. Construit en acier composite, le pont joue un rôle important pour le trafic en provenance et à destination du Danemark et de la Scandinavie. Le projet débutera en janvier 2023 et devrait s’achever fin 2026.



Pendant la phase d’offre, Implenia a pu apporter des optimisations avec les partenaires du consortium, élaborer une planification convaincante des processus de construction et des échéances, et proposer, de manière intégrée et d’un seul tenant, ses propres compétences en génie civil, pour les travaux spéciaux de génie civil et la construction de coffrages. Implenia a également su convaincre DEGES avec le concept proposé pour répondre à une logistique de chantier exigeante (travaux depuis l’eau/l’île du canal, hauteur du pont, etc.).



Christian Späth, Head Division Civil Engineering d’Implenia, se réjouit de ce nouveau projet : « La planification et la construction du nouveau viaduc de Rade représentent un autre projet d’infrastructure complexe en Allemagne, qui s’inscrit dans la stratégie d’Implenia. L’attribution du contrat a été précédée d’un processus d’offres intense, qui a duré six mois. Nous remercions DEGES pour sa confiance en Implenia et nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration constructive ».



La nouvelle construction du viaduc de Rade est l’un des nombreux projets à venir dans le cadre de constructions de remplacement ou d’assainissement d’un grand nombre d’anciens ponts autoroutiers en Allemagne. Visualisation du nouveau viaduc A7 de Rade : pont autoroutier sur le canal de Kiel (image : ©DEGES). Contact pour les medias :

