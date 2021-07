EQS Group-News: Implenia AG / Mot-clé(s) : Entrées des commandes

Implenia remporte un grand projet de creusement de tunnel en France : le lot 3 du tunnel de base du Lyon-Turin



09.07.2021 / 07:00



TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin) a attribué le lot 3 du tunnel de base du Mont-Cenis, d'une longueur de 57,5 km, à un groupement conduit par Implenia (34%) en qualité de mandataire. Le montant total du contrat s'élève à CHF 248 millions (EUR 228 millions). Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'Implenia, axée sur les grands projets d'infrastructure complexes. Dietlikon, le 9 juillet 2021 - TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin), la société franco-italienne responsable de la construction et de la gestion de la section transfrontalière de la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin, a attribué le lot 3 du tunnel de base du Mont-Cenis, long de 57,5 km, à un groupement piloté par Implenia (34 %), en partenariat avec NGE (25 %), Itinera (25 %) et Rizzani de Eccher (16 %). La section concernée, qui débute au portail de Villard-Clément, est longue d'environ 4 km. Les travaux portent sur le transfert des ouvrages existants (tranchée couverte de Saint-Julien-Montdenis et les ouvrages associés) ainsi que sur la réalisation des futurs ouvrages du tunnel de base. Le projet devrait durer environ quatre ans et demi.



En raison de sa complexité, ce projet exige un haut niveau d'expérience et d'expertise dans différentes techniques de génie civil et de creusement de tunnels. Le groupement piloté par Implenia a remporté ce contrat grâce aux optimisations techniques apportées par ses membres au cours de la phase d'appel d'offres. Le groupement est arrivé en tête dans le cadre de l'évaluation de la solution technique, ce qui a prévalu sur le fait que son offre n'était pas la moins-disante. L'attribution définitive est soumise à une période de recours de dix jours et à la procédure de la liste blanche.



« Implenia est fier d'avoir été retenu pour planifier et construire une partie aussi importante du futur réseau ferroviaire européen », a déclaré Erwin Scherer, Global Head Tunnelling chez Implenia. « Ce type de chantier nous permet de faire valoir notre vaste expérience dans tous les domaines des grands projets d'infrastructure. Ce contrat s'inscrit dans le droit fil de notre stratégie consistant à concevoir et à réaliser, sur différents marchés, des projets complexes de grande envergure dans le domaine de la construction de tunnels ainsi que des infrastructures qui y sont liées. »



Important projet de mobilité à l'échelle européenne



La section transfrontalière de la nouvelle ligne Lyon-Turin, comportant le tunnel de base du Mont-Cenis, constituera l'anneau central du corridor méditerranéen, l'un des neuf axes du réseau européen de transport (RTE-T), qui s'étend sur 3000 km et relie sept corridors européens d'est en ouest. Elle permettra de transférer sur le rail une grande partie des marchandises transitant actuellement par la route, avec des effets positifs considérables sur l'environnement grâce à des économies d'énergie d'environ 40 %. Contact pour les médias:

17 août 2021 : Conférence de presse et d'analystes sur le résultat semestriel Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l'immobilier, Implenia développe et réalise des espaces de vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne. En outre, Implenia planifie et met en ?uvre des projets d'infrastructure complexes en Autriche, en France, en Suède et en Norvège. Né en 2006, Implenia est héritier de près de 150 ans de tradition dans la construction. L'entreprise rassemble sous un même toit le savoir-faire d'unités de conseil, de planification et d'exécution hautement spécialisées au sein d'un prestataire de services multinational intégré de premier plan dans les domaines de la construction et de l'immobilier. Grâce à son large spectre d'activités ainsi qu'à la vaste expérience de ses spécialistes, le Groupe est en mesure de réaliser des projets complexes de grande envergure et d'accompagner les ouvrages sur l'ensemble de leur cycle de vie et au plus près des clients. Dans ce contexte, l'accent est mis sur les besoins des clients et sur un équilibre durable entre réussite économique, d'une part, et responsabilité sociale et écologique, d'autre part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Opfikon près de Zurich, emploie plus de 8500 personnes en Europe et a généré en 2020 un chiffre d'affaires de près de 4 milliards de francs. L'entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D'autres informations sont disponibles sur implenia.com.

