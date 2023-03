Implenia AG / Mot-clé(s) : Entrées des commandes

Implenia remporte un nouveau grand projet de tunnel métropolitain à Oslo



16.03.2023 / 07:00 CET/CEST



Implenia construira le K2D Skøyen – Vækerø | Partie de Fornebubanen, un grand projet de tunnel métropolitain à Oslo, en Norvège | Le mandat s’inscrit dans la lignée des précédents travaux pour ce projet | Volume de commandes d’environ CHF 115 millions pour Implenia Glattpark (Opfikon), le 16 mars 2023 – Le projet K2D Skøyen – Vækerø fait partie de Fornebubanen, le plus grand projet de tunnel métropolitain mené par la Norvège depuis les années 70. Il comprend la station de métro Skøyen, un tunnel d’environ 1,2 km de longueur qui passe sous un secteur densément peuplé ainsi qu’un tunnel d’évacuation (Bestum). Les travaux du projet K2D Skøyen – Vækerø commenceront dès cette année et devraient s’achever en 2025. Le volume de commandes pour Implenia s’élève à environ CHF 115 millions (NOK 1,3 milliard). Implenia réalise déjà la première partie de ce projet complexe de construction de tunnel, appelée K2A Fornebu – Lysaker, qui devrait se terminer à la fin de l’année. « Ce contrat est un grand succès pour Implenia et pour notre équipe norvégienne qui s’appuie sur notre expérience dans la gestion réussie de grands projets complexes d’infrastructure en Norvège. Je remercie notre client, la mairie d’Oslo Fornebubanen, pour la confiance qu’elle nous témoigne en nous attribuant ce nouveau projet. Je suis heureux de poursuivre cette efficace collaboration », a déclaré Erwin Scherer, Global Head Tunnelling d’Implenia. Implenia convainc par ses solutions durables

Lors de l'appel d'offres, le client a pondéré les critères souples tels que la protection de l'environnement et la durabilité avec une part importante de 20%. L’offre d’Implenia a été la mieux notée à cet égard et le Groupe a proposé le meilleur prix. Par ailleurs, Implenia a présenté une réalisation BIM complète, avec une structure de projet convaincante et des outils bien adaptés au projet. Implenia a remporté l’appel d’offres grâce à cette combinaison de facteurs. « La durabilité est l’une des cinq valeurs d’entreprise d’Implenia et devient également de plus en plus importante dans les projets d'infrastructure. Nous pourrons apporter au projet K2D Skøyen – Vækerø notre longue expérience et notre grande compétence dans le domaine de la durabilité », conclut Erwin Scherer Visualisation de la station de métro Skøyen (image : © L2 Arkitekter ; Gottlieb Paludan Architects). Contact pour les médias:

