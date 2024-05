Implenia remporte un projet de tunnel complexe et de grande envergure en Norvège : E02 Kvitsøy, E39 Rogfast

Second mandat dans le cadre du projet Rogfast pour la joint-venture composée d’Implenia et de Stangeland Maskin | Valeur totale du mandat du projet E02 Kvitsøy supérieure à CHF 540 millions | Volume de commande pour Implenia de plus de CHF 420 millions

Glattpark (Opfikon), 31 mai 2024 – La joint-venture (JV) réunissant Implenia et Stangeland Maskin (Implenia 77 %, Stangeland Maskin 23 %) s’est vu attribuer par l’administration publique des routes de Norvège un second mandat dans le cadre du projet Rogfast. La valeur globale du mandat du nouveau projet E02 Kvitsøy dépasse CHF 540 millions, ce qui représente pour Implenia un volume de commande de plus de CHF 420 millions.

Le projet E02 Kvitsøy constitue la partie la plus complexe du projet Rogfast. Il englobe un tunnel à circulation bidirectionnelle long d’environ 8,8 km et d’une section de 10,5 m, qui passe au sud et au nord de Kvitsøy à environ 230 m sous le niveau de la mer. La joint-venture se chargera également de tout l’aménagement intérieur du tunnel, du bâtiment technique, des stations de pompage et d’autres installations. Le projet comprend aussi deux puits d’aération, un nœud dans le tunnel avec des rampes et une intersection à sens giratoire, une route de 1,6 km au jour, deux ponts et un grand remblai maritime sur lequel une zone industrielle verra le jour.

Poursuite d’une collaboration efficace

En coopération avec Stangeland Maskin, Implenia construit actuellement le tunnel E03 du Boknafjord. Avec ce nouveau mandat, la joint-venture réalise environ 70 % de l’ensemble du projet Rogfast. S’agissant du projet E02 Kvitsøy, Implenia se charge du creusement du tunnel et de l’aménagement intérieur du tunnel, tandis que Stangeland Maskin assure le transport du matériel, y compris pour le remblai, les travaux de terrassement et la construction routière dans le tunnel et au jour.

Un projet complexe s’inscrivant dans la stratégie d’Implenia

« Avec notre partenaire de JV Stangeland Maskin, nous sommes fiers d’avoir été choisis pour ce projet d’envergure. E02 Kvitsøy est un autre projet de tunnel complexe qui s'inscrit donc parfaitement dans notre stratégie. Nous mobiliserons toute notre expertise dans les domaines de la construction de tunnels, du béton, de la protection contre l’eau et de la protection antigel », déclare Erwin Scherer, Global Head Tunnelling chez Implenia.

Le contrat entre Implenia, Stangeland Maskin et l’administration publique des routes de Norvège doit être signé après l'expiration du délai de recours le 7 juin 2024. Les travaux débuteront à la fin de l’été et devraient s’achever en 2030.