Implenia s'empare de BAM Swiss

Zurich (awp) - Implenia renforce ses activités dans les prestations de services de construction dans le secteur de la santé. A cet effet, le numéro un helvétique du bâtiment a acquis pour un montant non dévoilé BAM Swiss, un des principaux acteurs helvétiques de ce segment et filiale du néerlandais Royal BAM Group. La transaction doit être finalisée fin mai.

L'accord de reprise de BAM Swiss renforcera la position concurrentielle d'Implenia lors des prochains appels d'offres relatifs, notamment, à des projets de construction complexes dans le secteur de la santé, mais aussi dans ceux de la pharmacie, du transport et de la logistique, ainsi que de la formation et de la recherche. Implenia consolidera de ce fait sa présence dans la région de croissance du nord-ouest de la Suisse, en particulier dans la ville de Bâle et ses alentours.

La reprise de BAM Swiss, entreprise employant quelque 45 collaborateurs, fera d'Implenia l'un des principaux prestataires de services de construction dans le secteur de la santé sur le marché suisse, précise mardi le groupe établi à Dietlikon, en banlieue zurichoise. L'acquisition de BAM Swiss permet d'accroître les capacités de la division Buildings notamment pour les projets de grandes dimensions.

Le rachat de BAM Swiss renforce la position concurrentielle d'Implenia dans les projets de construction complexes dans les secteurs de la santé, de la pharmacie, du transport et de la logistique, ainsi que de la formation et de la recherche. Implenia consolide dans la foulée sa présence dans le Nord-Ouest de la Suisse, en particulier dans l'agglomération bâloise.

En tant que repreneur de BAM Swiss, Implenia assurera la planification et la réalisation dans les délais prévus du projet de construction de l'hôpital cantonal argovien à Aarau, responsabilités assumées jusqu'ici par BAM Swiss et BAM Deutschland. L'acquisition enrichira par ailleurs le portefeuille d'Implenia du projet BSSE, un bâtiment de laboratoire et de recherche à Bâle, dédié aux sciences des biosystèmes et à l'ingénierie, ainsi que de deux autres projets, l'Hôpital Felix Platter, à Bâle et une résidence pour étudiants de l'École polytechnique fédérale à Zurich.

BAM Swiss représente la filiale helvétique de la société néerlandaise Royal BAM Group active tout comme Implenia dans le gros oeuvre, le bâtiment et le génie civil. Sis à Gouda, Royal BAM Group emploie au total quelque 21'000 salariés et entend concentrer ses activités sur les marchés néerlandais, britannique et irlandais.

vj/al