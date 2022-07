Implenia AG / Mot-clé(s) : Développement durable

Implenia se place de nouveau dans le haut des classements de durabilité de Sustainalytics



19.07.2022 / 07:00



Sustainalytics, leader mondial de la recherche et de l’analyse ESG | Implenia, avec un score de 85 points, leader sectoriel dans les domaines de l’environnement, du social et de la gouvernance (2020 : 84 points) Glattpark (Opfikon), le 19 juillet 2022 – Sustainalytics décerne de nouveau à Implenia une excellente note au titre de l’année 2021. Avec un score de 85 points, Implenia consolide sa position de « leader », tant globalement qu’individuellement, dans les domaines de l’environnement, du social et de la gouvernance (ESG) parmi 65 entreprises analysées du secteur « Construction & Engineering ». Dans le cadre de l’« ESG Risk Rating » de Sustainalytics, Implenia obtient également une évaluation particulièrement favorable et se classe dans les 5 premiers centiles. Au tableau des pairs de l’ESG Risk Rating, Implenia se place en tête.



« Nous sommes heureux que Sustainalytics décerne à notre engagement en matière environnementale, sociale et de gouvernance, ainsi qu’à notre gestion des risques liés à ces domaines, une note particulièrement favorable par rapport aux autres entreprises du secteur. Jour après jour, nous travaillons avec passion à la réalisation de nos ambitieux objectifs de durabilité 2025 et sommes fiers d’avancer pas à pas vers des développements et des constructions plus durables », a déclaré Anita Eckardt, présidente de l’Implenia Sustainability Committee.



Pour plus d’informations sur les objectifs de durabilité 2025 d’Implenia, cliquez ici

https://implenia.com/fr/durabilite/rapport-de-developpement-durable/ Contact pour les médias :

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com Contact pour investisseurs et analystes :

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com Calendrier des investisseurs :

17 août 2022 : Résultat semestriel 2022, conférence pour analystes et médias

1er mars 2023 : Résultat annuel 2022, conférence pour analystes et médias Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l’immobilier, Implenia développe et réalise des espaces de vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne. Sur d’autres marchés, Implenia propose en outre des activités de construction de tunnels ainsi que des projets d’infrastructure connexes. Né en 2006, Implenia est héritier de quelque 150 ans de tradition dans la construction. L’entreprise rassemble sous un même toit le savoir-faire d’unités de conseil, de développement, de planification et d’exécution hautement spécialisées au sein d’un prestataire de services multinational intégré de premier plan dans les domaines de la construction et de l’immobilier. Grâce à son large spectre d’activités ainsi qu’à l’expertise de ses spécialistes, le Groupe réalise des projets complexes de grande envergure et accompagne ses clients sur l’ensemble du cycle de vie de leurs ouvrages. Dans ce contexte, l’accent est mis sur les besoins des clients et sur un équilibre durable entre réussite économique, d’une part, et responsabilité sociale et écologique, d’autre part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Opfikon près de Zurich, emploie plus de 8000 personnes en Europe et a généré en 2021 un chiffre d’affaires de CHF 3,8 milliards. L’entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D’autres informations sont disponibles sur implenia.com.

Fin du communiqué aux médias