Implenia sort renforcé de sa transformation – nette hausse du bénéfice au premier semestre 2022

le 17 août 2022



« Implenia sort renforcé de sa transformation. Ses prestations, sa force d’innovation et ses valeurs d’entreprise lui assurent un excellent positionnement sur ses marchés pertinents en vue d’une croissance rentable », a déclaré CEO, André Wyss. « Grâce à un portefeuille plus attractif, privilégiant des projets complexes de grande envergure, ainsi qu’à l’approche Value Assurance, nos quatre Divisions sont bien placées pour renforcer leur rentabilité de manière pérenne. »





Implenia a enregistré une nette augmentation de son EBIT, à CHF 95,1 millions



Implenia a nettement amélioré son EBIT publié, le portant à CHF 95,1 millions (HY1.2021 : CHF 40,0 millions) et a réalisé une performance opérationnelle en termes d’EBIT de CHF 93,9 millions (HY1.2021 : CHF 22,9 millions). Les effets non récurrents, d’un montant de CHF 1,1 million1, se sont avérés moins importants que prévu. Toutes les Divisions sont rentables et ont amélioré leur performance opérationnelle. La Division Real Estate a enregistré des revenus supérieurs à la moyenne grâce à la vente de grands projets immobiliers venant clôturer avec succès plusieurs années de développement.



Comme prévu, le chiffre d’affaires a reculé, à CHF 1767 millions (HY1.2021 : CHF 1884 millions), en raison du retrait de certaines régions et de la vente d’unités non stratégiques, dans le but d’améliorer durablement la rentabilité, ainsi que des effets de change. Grâce à la stratégie privilégiant les grands projets complexes d’infrastructure et d’immobilier, le carnet de commandes a de nouveau nettement augmenté, à CHF 7,1 milliards, dépassant pour la première fois le seuil de CHF 7 milliards (HY1.2021 : CHF 6,6 milliards). L’application stricte de l’approche Value Assurance – la gestion des risques d’Implenia – s’est traduite par l’acquisition de projets stratégiquement pertinents, dotés d’un profil de risque et de marge significativement amélioré. Depuis l’introduction de l’approche Value Assurance, la marge brute prévisionnelle a progressé de 1,5 points de pourcentage.

La Division Real Estate a accru de manière significative sa performance opérationnelle (= EBIT publié), à CHF 75,6 millions (HY1.2021 : CHF 22,3 millions). Cette performance est due à des revenus supérieurs à la moyenne générés par la vente de grands projets immobiliers à l’issue de plusieurs années de développements réussis. La valeur comptable du portefeuille immobilier existant s’est élevée à CHF 130 millions (HY1.2021 : CHF 135 millions). Implenia continue d’investir dans son portefeuille immobilier attractif, tout en poursuivant une stratégie de décarbonation ambitieuse, tant au niveau du portefeuille que des objets. De plus, la Division Real Estate profite des compétences des autres Divisions et crée un pipeline de commandes continu pour celles-ci. Au cours des dernières années, la Division a développé ses activités de services, notamment dans les domaines de l’investissement immobilier et de la gestion immobilière. D’ores et déjà, les actifs sous gestion sont supérieurs à CHF 1,1 milliards. En collaboration avec des partenaires, la Division développe par ailleurs des produits immobiliers standardisés et industrialisés bénéficiant d’un fort potentiel de croissance. La participation d’Implenia dans Ina Invest est évaluée à CHF 152,6 millions (HY1.2021 : CHF 144,8 millions). Implenia en attend des revenus récurrents croissants, provenant de prestations de services et de participations.

La Division Buildings a continué d’augmenter sa performance opérationnelle (= EBIT publié), à CHF 17,6 millions (HY1.2021 : CHF 16,2 millions). Toutes les unités ont apporté une contribution positive à ce résultat. Le chiffre d’affaires est resté stable, à CHF 851 millions (HY1.2021 : CHF 854 millions), avec une rentabilité accrue et un carnet de commandes de meilleure qualité s’établissant à CHF 3138 millions (HY1.2021 : CHF 3148 millions). La Division a fortement élargi ses compétences dans les domaines en expansion tel que la planification générale et du conseil, ainsi que dans la réalisation d’immeubles destinés aux secteurs de la santé, de la recherche et du développement. Elle table sur une stabilité des commandes dans ces domaines, tout comme dans celui des projets de construction de logements sur ses marchés suisse et allemand. La Division propose en outre des conseils immobiliers sur mesure, depuis l’analyse jusqu’à la mise en œuvre, en passant par le développement et la planification.

La Division Civil Engineering, grâce à une performance opérationnelle améliorée, a généré un résultat positif de CHF 2,8 millions (HY1.2021 : CHF -4,8 millions) ainsi qu’un EBIT publié de CHF 3,7 millions (HY1.2021 : CHF 10,2 millions). Pour la première fois, la zone bénéficiaire a été atteinte dès le premier semestre, en dépit de la saisonnalité caractérisant ce pôle d’activité. Comme prévu, le chiffre d’affaires a reculé, s’établissant à CHF 916 millions (HY1.2021 : CHF 1040 millions). Ce recul s’explique par la stratégie des unités mettant l’accent sur un portefeuille de projets rentables et une sélection stratégique des projets. Le carnet de commandes a atteint le niveau record de CHF 3870 millions (HY1.2021 : CHF 3301 millions). Sa qualité s’est améliorée en raison de l’application systématique de l’approche Value Assurance. Grâce aux unités Travaux spéciaux et Civil, qui se concentrent sur la Suisse et l’Allemagne, ainsi qu’aux activités internationales de construction de tunnels et des projets d’infrastructure connexes sur d’autres marchés, la Division est bien positionnée pour bénéficier d’une amélioration durable de sa rentabilité dans l’avenir.

La Division Specialties a accru sa performance opérationnelle (= EBIT publié), à CHF 0,8 million (performance opérationnelle HY1.2021 : CHF -1,2 million). La transformation de la Division est donc en bonne voie. Certaines unités réalisent des résultats conformes aux attentes, et toutes affinent leur offre et améliorent leur rentabilité. Les unités ont affiché un chiffre d’affaires stable ainsi qu’une rentabilité améliorée par rapport à l’année précédente. À la suite de la cession d’unités non stratégiques, le chiffre d’affaires a reculé à CHF 79 millions (HY1.2021 : CHF 96 millions) au total. Le carnet de commandes a connu une évolution favorable, malgré la cession de ces unités, s’établissant à CHF 140 millions (HY1.2021 : CHF 166 millions). La Division – qui continuera d’élargir ses compétences dans le domaine de la planification et de l’ingénierie, en développant et en faisant évoluer de nouveaux modèles d’affaires – recherche des opportunités d’acquisition intéressantes.



Les capitaux propres ont progressé de CHF 106 millions, le taux de capitaux propres s’est accru de manière significative, à 16,0 %, et le flux de trésorerie disponible s’est nettement amélioré par rapport à la même période de l’année précédente



Au premier semestre, Implenia a augmenté ses capitaux propres de CHF 106 millions, à CHF 452 millions (FY 2021 : CHF 346 millions). L’objectif de renforcement de CHF 80 millions des capitaux propres, initialement prévu pour l’ensemble de l’exercice, a donc déjà été dépassé. Cette forte expansion des capitaux propres visée en 2022 a été en outre soutenu par la réévaluation de la classe d’actifs « ateliers » (« Werkhöfe »), dans le cadre des normes IFRS. La réévaluation effectuée au premier semestre a généré un effet positif de CHF 46 millions au niveau des capitaux propres.

Le taux de capitaux propres s’est élevé au 30 juin 2022 à 16,0 % (HY1.2021 : 11,1 %). Le total du bilan s’est établi à CHF 2828 millions, en légère baisse au premier semestre (HY1.2021 : CHF 2914 millions). Et ce, malgré une nette augmentation des liquidités et la réévaluation des ateliers. La stratégie asset-light est poursuivie de manière conséquente. De plus, les gains potentiels résultant de la différence entre la valeur de marché actuelle et la valeur comptable du portefeuille immobilier se traduirait par un taux des capitaux propres supérieur à 20 %. Le résultat semestriel constitue une étape importante vers l’objectif d’un taux de capitaux propres durablement supérieur à 20 %.

Le flux de trésorerie disponible s’est nettement amélioré, progressant de CHF 294,2 millions, à CHF 31,2 millions (HY1.2021 : CHF -325,4 millions). Par rapport à la saisonnalité historique, les sorties de trésorerie ont considérablement diminué au premier semestre 2022. Les améliorations du fonds de roulement net et l’absence de nouvelles sorties de trésorerie liées au coût de la transformation ont eu un impact favorable sur le flux de trésorerie disponible. En raison de l’évolution positive des affaires ainsi que des optimisations relatives au fonds de roulement net, Implenia s’attend à une amélioration pérenne du flux de trésorerie disponible.



Les entrées de commandes restaient positives, tout en bénéficiant d’une qualité accrue



Implenia a notamment mené à bien les mandats d’étude « Rocket & Tigerli » pour le compte d’Ina Invest : ceux-ci donneront lieu à la réalisation de la plus haute tour d’habitation en bois du monde dans la Lokstadt de Winterthur. Par ailleurs, une étape importante a été franchie avec « Green Hospitality », un produit immobilier durable, standardisé et industrialisé, qui a été présenté aux clients. Dans le domaine du bâtiment, Implenia a remporté de nombreux projets de logements, de bureaux et de commerces, par exemple celui du campus de durabilité et d’innovation EUREF à Düsseldorf, réalisé en tant qu’entreprise générale. Le gros œuvre de l’hôpital cantonal de Baden a été achevé dans les délais, en respectant un niveau élevé de qualité. Quant au projet de construction du plus grand hôpital cantonal en Suisse, à Aarau, il est entré en phase de construction.

Dans le domaine du génie civil, Implenia a remporté des projets tels que le lot principal Nord du second tube du tunnel routier du Saint-Gothard, la rénovation du tunnel du Gubrist près de Zurich, ainsi que la construction d’un tunnel de liaison pour le métro de Stockholm et celle du plus long pont ferroviaire de Norvège. Le grand projet du tunnel du Bözberg sur le Plateau suisse, achevé après de longues années de construction, a été livré. En Allemagne, le carnet de commandes s’est enrichi de la construction du nouveau pont sur l’Elbe de l’A14 près de Wittenberge, un ouvrage de pont complexe et axé sur la durabilité. Les prestations de la Division Specialties, comme celles de la construction en bois, de BCL, de BBV, de Planovita et des techniques de façade, bénéficient d’une demande croissante dans le cadre de projets dépendant d’autres Divisions.

S’agissant des principaux marchés d’Implenia, les dernières prévisions en matière d’évolution du marché restent favorables. Leur croissance est toutefois quelque peu ralentie par les incertitudes économiques liées au conflit ukrainien, à l’augmentation des prix des matériaux de construction et de l’énergie ainsi qu’à l’inflation. La croissance de la production de construction totale en 2022, attendue jusqu’à présent à environ 3,6 % pour l’ensemble de l’Europe, a été révisée à la baisse, à 2,3 %. Le ralentissement progressif de la dynamique de la production de construction globale reste d’actualité pour les années suivantes. La croissance est attendue à 2,3 % pour 2023 et à 1,4 % pour 2024 (source : rapport d’Euroconstruct, juin 2022). L’existence d’un niveau d’entrées de commandes satisfaisant et le franchissement d’étapes importantes au premier semestre illustrent l’excellent positionnement du Groupe sur ses marchés pertinents, ainsi que la forte demande dont bénéficient ses prestations de services. Toutes les Divisions ont contribué à l’amélioration des résultats au cours de cette période.



La transformation est achevée : Implenia est sur le chemin d’une croissance rentable et durable



Ayant d’ores et déjà mené à bien sa transformation, Implenia est sur le chemin d’une croissance rentable et durable. La stratégie présentée au printemps 2019, de même que la mise en œuvre affinée et accélérée en octobre 2020 dans les domaines prioritaires que sont le portefeuille, la croissance rentable, l’innovation ainsi que les talents et l’organisation, ont fait leurs preuves :

Portefeuille : Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l’immobilier, Implenia développe et réalise des espaces de vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne. Sur d’autres marchés, le Groupe propose des prestations de construction de tunnels ainsi que des projets d’infrastructure connexes.



Dans l’actuel environnement de marché difficile, cette stratégie s’avère pertinente. Elle implique une gestion active et prévisionnelle des chaînes d’approvisionnement, de la disponibilité et du coût des matériaux de construction et de l’énergie, ainsi que le recrutement et le développement d’un personnel qualifié. Grâce à une étroite collaboration entre les unités opérationnelles et la fonction centrale d’achat, les effets de la hausse des prix et des retards de livraison dans le domaine des matériaux de construction ont pu, jusqu’à présent, être en grande partie atténués. L’évolution de la situation est cependant difficile d’évaluer. À ce jour, Implenia a été en mesure d’assurer l’approvisionnement et l’exploitation des chantiers et met tout en œuvre pour en assurer la continuité.



L’entreprise a continué de consolider sa position de leader sectoriel en matière de durabilité



Implenia a pu consolider et développer sa position de leader sectoriel en matière de durabilité. Les principales notations relatives aux domaines ESG de l’environnement, du social et de la gouvernance classent le Groupe en tête de son secteur. MSCI a relevé à AAA la notation d’Implenia, première entreprise du « MSCI Index Construction & Engineering ». Sustainalytics considère également Implenia comme le leader du secteur. Quant à EcoVadis, il lui a entre-temps attribué le statut « Gold ».



« Implenia Connect », le nouveau siège du Groupe, est en outre le premier immeuble administratif de Suisse à avoir obtenu la certification WELL Platinum. Ce label de qualité exigeant repose sur une centaine de critères et s’aligne sur les directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) relatives à un environnement de travail sain.



Implenia relève son objectif annuel pour 2022 à plus de CHF 130 millions d’EBIT (sans effets non récurrents supplémentaires liés à la transformation) et table sur une nouvelle augmentation de ses capitaux propres



Implenia anticipe un EBIT supérieur à CHF 130 millions sur l’ensemble de l’exercice 2022, sans effets non récurrents supplémentaires liés à la transformation. Au premier semestre 2022, Implenia a été en mesure de réaliser des marges supérieures à la moyenne, grâce à une importante contribution de la Division Real Estate aux bénéfices. À moyen terme, Implenia continue de tabler sur une marge EBIT de 3,5 %. L’objectif à long terme d’une marge EBIT de 4,5 % est maintenue du fait des améliorations durables en matière de rentabilité ainsi que des perspectives favorables sur les principaux marchés.





1 Ecarts dus à l'arrondi