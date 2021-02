Implenia table sur une perte Ebitda de près de 5 millions en 2020

Zurich (awp) - Le groupe de construction Implenia s'attend à dégager une perte Ebitda d'environ 5 millions de francs suisses en 2020. C'est bien moins que la précédente prévision qui faisait état, en octobre dernier, d'une perte Ebitda de quelque 70 millions de francs suisses, a-t-il indiqué jeudi soir.

Les frais de restructuration qui doivent permettre des économies annuelles de plus de 50 millions de francs suisses seront également moins élevés que prévu. En octobre, ces frais avaient été évalués à environ 60 millions de francs suisses. Par ailleurs, des effets positifs non récurrents liés à la réduction des coûts ont contribué à l'amélioration du résultat.

Toutes les autres données communiquées en octobre dernier restent inchangées. A l'époque, Implenia avait annoncé prévoir une lourde perte et indiqué prévoir une grosse restructuration du groupe avec suppression de quelque 2000 emplois équivalent plein temps sur un total de près de 9700. Un correctif de valeur de près de 200 millions avait été effectué en raison d'une nouvelle appréciation des risques.

Implenia veut se concentrer sur la construction et des services immobiliers en Suisse et en Allemagne. Ailleurs, seules les activités de construction de tunnels et les projets d'infrastructures afférents seront conservées. Les activités dans le gros oeuvre et les projets d'infrastructures en Suède, Norvège, Autriche et Roumanie seront cédées.

Les résultats détaillés de l'exercice 2020 et les prévisions pour 2021 seront communiqués le 3 mars prochain. Selon de précédentes indications, Implenia prévoit de retrouver les chiffres noirs cette année, avec un Ebitda de plus de 200 millions de francs suisses et un Ebit de plus de 100 millions.

