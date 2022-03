Implenia tient le cap - Progression du résultat opérationnel

Glattpark (Opfikon), le 1er mars 2022

« Les fortes entrées de commandes, de bonne qualité, reflètent la grande confiance que les clients accordent à Implenia. La progression de 24 % du résultat opérationnel confirme la mise en ?uvre rigoureuse de notre transformation », a déclaré le CEO André Wyss. « Grâce à des ajustements de portefeuille et à une stratégie orientée vers des projets rentables et complexes, basée sur l'approche Value Assurance, toutes les Divisions sont bien placées pour continuer d'améliorer leur rentabilité. »

Implenia a augmenté sa performance opérationnelle de 24 % par rapport à l'année précédente ; l'EBIT de 114,8 millions a dépassé nettement l'objectif fixé à CHF >100 millions

Implenia a réalisé un EBIT de CHF 114,8 millions (2020 : CHF -146,88 millions). Toutes les Divisions et tous les marchés concernés ont apporté une contribution positive à ce résultat. En raison d'améliorations au sein des Divisions Buildings et Civil Engineering, la performance opérationnelle au niveau de l'EBIT a progressé de 24 %, à CHF 76,5 millions (2020 : CHF 61,5 millions). La mise en ?uvre rigoureuse des mesures de transformation s'est traduite par des éléments non récurrents à hauteur de CHF 38,3 millions, dont les effets se sont répercutés favorablement sur le résultat. L'accent stratégique mis sur les projets importants et complexes a permis de porter le carnet de commandes à un niveau record de CHF 6881 millions (2020 : CHF 6386 millions). En dépit d'ajustements apportés au portefeuille et de l'allongement de la durée des projets, le chiffre d'affaires a reculé moins que prévu, s'établissant à CHF 3765 millions (2020 : CHF 3989 millions). L'application stricte de l'approche Value Assurance - la gestion des risques d'Implenia - conduit à l'acquisition de projets stratégiquement pertinents, dotés d'un profil de risque et de marge significativement amélioré. Depuis l'introduction de l'approche Value Assurance, la marge brute prévisionnelle a progressé de plus de 1 point de pourcentage. Le résultat net s'est établi à CHF 64,0 millions (2020 : CHF -132,1 millions).

La Division Real Estate a réalisé un EBIT de CHF 42,1 millions (2020 : CHF 109,4 millions, incluant l'impact positif de la transaction Ina Invest). La performance opérationnelle au niveau de l'EBIT, qui s'est élevée à CHF 42,1 millions (2020 : CHF 56,9 millions), a dépassé les attentes, retrouvant d'ores et déjà son niveau d'avant la transaction Ina Invest. Les investissements bruts dans le portefeuille immobilier de la Division se sont élevés à CHF 41,1 millions en 2021 (2020 : CHF 57,9 millions). La Division continue de développer son portefeuille immobilier, dont la valeur de marché actuelle s'élève à CHF 410 millions, correspondant à une valeur de marché estimée après réalisation de plus de CHF 2,3 milliards. Grâce à l'élargissement de ses prestations, la Division table sur une augmentation des revenus générés par les prestations de services et les participations liés aux affaires réalisées avec Ina Invest et d'autres clients. Compte tenu du degré de maturité de son portefeuille immobilier, le Groupe s'attend à une contribution significative aux bénéfices en 2022.

La Division Buildings a amélioré son EBIT, le portant à CHF 32,4 millions (2020 : CHF -19,2 millions), grâce à une forte performance opérationnelle au niveau de l'EBIT de CHF 33,9 millions (2020 : CHF 27,4 millions). Les seuls éléments négatifs non récurrents sont liés à la vente des activités dans le bâtiment en Autriche. La transformation géographique prévue de la Division est ainsi achevée. Grâce au très bon niveau des commandes en Suisse et surtout en Allemagne, la Division est parfaitement positionnée pour continuer d'améliorer sa rentabilité. Du fait de l'application systématique de l'approche Value Assurance et de la focalisation sur les grands projets complexes, le chiffre d'affaires a diminué de 13 %, pour s'établir à CHF 1819 millions (2020 : CHF 2080 millions). Le carnet de commandes a reculé à CHF 2809 millions (2020 : CHF 3046 millions), mais s'est amélioré en termes de qualité. La Division a élargi ses compétences dans les domaines en forte expansion de la planification générale, du conseil et de la réalisation en matière d'immeubles liés aux secteurs de la santé, de la recherche et du développement.

La Division Civil Engineering a réalisé un EBIT de CHF 51,8 millions (2020 : CHF -206,7 millions). La performance opérationnelle au niveau de l'EBIT, hors éléments positifs non récurrents liés aux désinvestissements et à la restructuration, s'est nettement améliorée, pour atteindre CHF 25,0 millions (2020 : CHF -17,3 millions). Le chiffre d'affaires s'est établi à CHF 2061 millions (2020 : CHF 2013 millions), soit au même niveau que l'année précédente. Le carnet de commandes, qui a progressé à CHF 3918 millions (2020 : CHF 3183 millions), est de meilleure qualité et conforme à l'orientation stratégique privilégiant les grands projets plus rentables et complexes. Les unités Construction de tunnels et Travaux spéciaux ont contribué positivement au résultat. Comme prévu, les unités Civil en Suède, Norvège, Autriche et Roumanie ont été fermées, les projets en cours sont toutefois menés à leur terme. L'unité Civil a continué d'adapter sa présence sur le marché suisse, conformément à la stratégie.

L'EBIT de la Division Specialties s'est élevé à CHF 8,8 millions (2020 : CHF -9,5 millions). Dans le cadre des mesures de transformation, la Division adapte ses unités en fonction de sa stratégie : les unités stratégiques ont apporté une contribution positive à l'EBIT, améliorant leur performance opérationnelle au niveau de l'EBIT de 12 % par rapport à l'année précédente. D'autres unités non stratégiques n'ont pas atteint la rentabilité prévue. L'EBIT a bénéficié de l'incidence favorable d'éléments non récurrents liés à des désinvestissements. La performance opérationnelle au niveau de l'EBIT, qui s'est élevée à

CHF -3,2 millions (2020 : CHF 8,7 millions), peut difficilement être comparée à celle de l'année précédente du fait des mesures de transformation. Comme prévu, en raison de la cession d'unités non stratégiques, le chiffre d'affaires a reculé à CHF 209 millions (2020 : CHF 224 millions). Le carnet de commandes s'est établi au même niveau que l'année précédente, soit à CHF 154,0 millions (2020 : CHF 157 millions). En 2022, la Division prévoit de poursuivre le développement et l'évolution d'unités à fort potentiel, la cession d'unités non stratégiques et l'élargissement de son portefeuille, qui sera complété par des prestations spécialisées en matière de planification et d'ingénierie.

La mise en ?uvre des mesures de transformation est très avancée ; les entrées de commandes sont élevées et de bonne qualité

La transformation a atteint un stade très avancé. Implenia continuera de se concentrer sur la prestation de services intégrés dans les domaines de la construction et de l'immobilier en Suisse et en Allemagne, tout en proposant des activités de construction de tunnels et des projets d'infrastructure connexes sur d'autres marchés. La focalisation claire sur des projets rentables et complexes ainsi que l'application stricte de l'approche Value Assurance ont permis au Groupe de remporter en 2021 divers contrats d'importance stratégique, dotés d'un profil de risque et de marge significativement amélioré. Ces succès illustrent la confiance dont bénéficie Implenia auprès de ses clients et du bon positionnement de l'entreprise en termes d'expertise et d'expérience ainsi que de prestations et de compétences. Implenia a géré de manière appropriée les effets de la hausse des coûts des matériaux, grâce à l'étroite collaboration des unités opérationnelles avec l'organisation centrale des achats.

Leader sectoriel en matière de durabilité ; influence marquante sur la digitalisation de la construction

La position de leader sectoriel de l'entreprise en matière de durabilité a été confirmée en 2021 par des notations élogieuses dans les domaines ESG (environnement, social et gouvernance). MSCI a relevé la notation d'Implenia à AAA. Implenia est la première entreprise à bénéficier de la notation AAA au sein de l'indice MSCI Construction & Engineering. Avec un score de 84 points, Sustainalytics a désigné Implenia comme leader sectoriel 2020, et EcoVadis a attribué au Groupe la médaille d'argent. Implenia marque de son influence les domaines du développement, de la planification et de la construction, qui évoluent vers davantage d'industrialisation, de numérisation et de partenariat. Le Groupe utilise désormais les méthodes de Lean Construction et le BIM (Building Information Modeling) pour l'ensemble de ses grands projets, ce qui lui a valu plusieurs récompenses au cours des deux dernières années.

Les capitaux propres ont été renforcés ; le second semestre a généré un cash-flow élevé ; le refinancement de l'emprunt convertible arrivant à échéance est assuré

Le cash-flow opérationnel d'Implenia s'est élevé à CHF -69,2 millions (2020 : CHF -161,5 millions) et le flux de trésorerie disponible à CHF -17,5 millions (2020 : CHF -193,3 millions). Au second semestre 2021, le cash-flow a connu une évolution clairement positive. Implenia présentait au 31 décembre 2021 une position cash nette de CHF 67,3 millions, hors passifs résultant de contrats de leasing. En novembre, Implenia a émis un emprunt obligataire d'un montant de CHF 175 millions, qui lui a permis d'assurer sereinement et intégralement le refinancement de l'actuel emprunt convertible, arrivant à échéance en juin 2022. Le succès de cette émission a permis de continuer à renforcer la structure de financement et d'améliorer le profil de maturité des capitaux empruntés.

Les capitaux propres ont augmenté de 14 %, s'établissant à CHF 345,9 millions (2020 : CHF 303 millions). Le total du bilan de CHF 2988 millions est resté au niveau de l'année précédente (2020 : CHF 2943 millions). Au 31 décembre 2021, le taux de capitaux propres s'élevait à 11,6 % (2020 : 10,3 %). Corrigé de l'effet temporaire de l'émission de l'emprunt obligataire de CHF 175 millions, le taux de capitaux propres s'établissait à 12,3 %. La réduction du total du bilan, en particulier celle de l'actif circulant net, demeure une priorité pour le Groupe. Pour atteindre cet objectif, celui-ci mise surtout sur l'accélération du cycle d'exploitation (cash conversion cycle) et sur l'application systématique de la stratégie « asset light ». Implenia vise à moyen terme un taux de capitaux propres supérieur à 20 % grâce à l'amélioration des activités opérationnelles, ce qui inclut l'augmentation des revenus générés par les prestations de services et les dividendes attendus des participations. L'externalisation éventuelle d'autres unités ne faisant pas partie du c?ur de métier ainsi que d'activités à forte intensité de capital contribuera également à l'amélioration du taux de capitaux propres.

Pour 2022, Implenia vise un EBIT de plus de CHF 120 millions grâce à l'amélioration de sa performance opérationnelle, ainsi qu'une hausse de CHF >80 millions de ses capitaux propres

Implenia table sur un EBIT de plus de CHF 120 millions en 2022, grâce à l'amélioration constante de la performance opérationnelle. La part estimée des éléments non récurrents favorables, liés à la transformation du Groupe, sera inférieure à 20 %. Compte tenu des améliorations durables au niveau de la rentabilité et des perspectives positives sur ses marchés principaux, Implenia vise à moyen terme une marge EBIT de 3,5 %. L'ambition d'une marge EBIT de 4,5 % est cependant maintenue.

Le Conseil d'administration propose de renoncer au dividende

Comme déjà annoncé à l'automne 2021, Implenia a l'intention de renforcer ses capitaux propres d'au moins CHF 80 millions durant l'année en cours. Le Conseil d'administration proposera donc à l'Assemblée générale du 29 mars 2022 de renoncer à la distribution d'un dividende.

Changements au sein du Conseil d'administration et de l'Implenia Executive Committee

À l'occasion de l'Assemblée générale du 29 mars 2022, Ines Pöschel, membre du Conseil d'administration, ne se représentera plus pour un nouveau mandat. Elle est membre et également présidente du Nomination and Compensation Committee depuis 2016. Judith Bischof sera proposée à l'Assemblée générale comme nouveau membre du conseil d'administration. Juriste et avocate, elle est depuis 2018 General Counsel et membre de la direction de RUAG International Holding SA. Elle dispose de larges compétences professionnelles et managériales dans les domaines du droit et de la compliance ainsi que de la transformation des entreprises.

Stefan Baumgärtner assumera, à partir du 1er mai 2022, les fonctions de CFO et de membre de l'Implenia Executive Committee. CFO et membre de la direction du groupe EMS depuis 2017, il a précédemment occupé des fonctions dirigeantes, notamment chez RUAG Space et Sulzer. Stefan Baumgärtner prendra la succession de Marco Dirren, qui quittera l'entreprise fin juin à sa demande, après une période de transmission.

Matthias Jacob se concentrera, en tant que Head Buildings et Country President Allemagne, sur le développement réussi du marché stratégiquement important qu'est l'Allemagne. Il cessera d'être membre de l'Implenia Executive Committee le 1er mars 2022, mais continuera de faire partie du Senior Management du Groupe.

Implenia remercie Ines Pöschel et Marco Dirren pour leur travail et leur engagement.