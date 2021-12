EQS-News: Implenia AG / Mot-clé(s) : Entrées des commandes

Implenia va construire un tunnel de chauffage urbain sous l'Elbe



20.12.2021 / 07:00



Le nouveau tunnel reliera le nord de Hambourg à un nouveau réseau de chauffage urbain | Montant du contrat : environ CHF 75 millions (EUR 72 millions) Glattpark (Opfikon), le 20 décembre 2021 - Implenia a été chargé par Wärme Hamburg, maître d'ouvrage, de construire un tunnel sous l'Elbe, destiné au nouveau réseau de chauffage urbain de la ville de Hambourg. Dans le cadre de ce projet d'un montant contractuel d'environ CHF 75 millions (EUR 72 millions), Implenia est responsable non seulement de la planification de l'exécution et des travaux de gros ?uvre pour la traversée sous l'Elbe et la conduite de chauffage urbain, mais aussi de la planification et de la pose des installations techniques d'exploitation nécessaires aux ouvrages. Implenia, qui a commencé dès octobre 2021 à travailler à la planification (phase 1), vient de se voir attribuer le contrat portant sur les autres travaux de planification et de construction (phase 2), qui seront lancés début 2022.



La production de chauffage urbain à Hambourg est appelée à se transformer de manière fondamentale au cours des prochaines années. Les centrales électriques au nord de l'Elbe vont être fermées et remplacées par un réseau de chauffage urbain efficace et décentralisé. Celui-ci utilisera les rejets thermiques climatiquement neutres de diverses sources de chaleur, notamment ceux d'une usine de traitement des déchets, de la pompe à chaleur des eaux usées émanant d'une station d'épuration ainsi que d'autres entreprises industrielles fortement consommatrices d'énergie au sud de l'Elbe. La chaleur sera récupérée dans un circuit de stockage et amenée au niveau de température requis. Afin d'atteindre les consommateurs au nord du fleuve, il est nécessaire de créer une nouvelle traversée sous l'Elbe. Celle-ci sera creusée à environ deux kilomètres à l'ouest du tunnel de l'Elbe de l'autoroute A7, à partir du port de Köhlfleethafen près de Finkenwerder en direction de l'Elbchaussee, située au nord.



L'unité Travaux spéciaux de génie civil d'Implenia réalisera, pour les puits d'attaque et d'arrivée, des parois moulées d'une profondeur pouvant aller jusqu'à 42 mètres. Entre les deux puits, un tunnelier creusera sur 1,16 kilomètre une galerie d'environ 4,5 mètres de diamètre, revêtue de voussoirs préfabriqués en béton. Des accès et des installations d'exploitation seront mis en place dans les deux puits en vue de l'exploitation ultérieure. Les équipements techniques de bâtiment et la conduite de chauffage urbain avec circuits aller et retour font également partie du contrat.



Erwin Scherer, Head Tunnelling d'Implenia, a déclaré à propos de ce nouveau contrat : « Nous sommes très heureux d'avoir été choisis par notre client Wärme Hamburg pour réaliser ce projet d'infrastructure important et complexe. Nous contribuerons ainsi à améliorer la durabilité en matière de production de chaleur, ce qui constitue pour nous une motivation supplémentaire. En effet, la durabilité est l'une des valeurs d'entreprise d'Implenia, valeur que nous allons vivre également dans le cadre de ce projet. »



