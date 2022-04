Ina Invest remporte un projet à Winterthour

Zurich (awp) - La société immobilière Ina Invest, émanation du groupe de construction Implenia, a remporté un projet à Winterthour. Dans le nouveau quartier de Lokstadt sera notamment érigée la plus haute tour de bois en cours de planification, a indiqué jeudi Ina Invest.

Implenia développe et réalise le complexe immobilier Rocket & Tigerli sur le site 4b, le dernier en cours de construction dans ce nouveau quartier, pour le compte d'Ina Invest. En plus du client, le jury était également composé de la ville de Winterthour et de spécialistes de renom, précise le communiqué.

Le projet des cabinets d'architectes Schmidt Hammer Lassen Architects, sis à Copenhague, et de Cometti Truffer Hodel Architects, établi à Lucerne a remporté l'appel d'offre, parmi huit projets concurrents. Il comprend plusieurs édifices indépendants, dont une tour en bois de 100 mètres de haut prénommée Rocket Tower. Cette construction "innovante", destinée à accueillir des logements, a été développée par Implenia avec l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETH) et WaltGalmarini, spécialiste des hauts bâtiments.

Le complexe Rocket & Tigerli sera planifié et terminé d'ici 2026.

