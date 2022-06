Implenia AG / Mot-clé(s) : Autres

Innovante et durable ? Implenia parmi les trois premiers finalistes du Prix allemand de la construction 2022



01.06.2022 / 13:45



Glattpark (Opfikon), 1er juin 2022 - Implenia est désignée une des meilleures et plus innovantes entreprises de construction d?Allemagne. Le prestataire de services de construction et immobiliers Implenia Allemagne a été classé parmi les trois premiers lors de la finale du Prix allemand de la construction 2022, parmi 170 candidatures dans la catégorie des plus de 500 collaborateurs. L?objectif de ce concours, qui a lieu depuis 2013, est d?identifier et de récompenser les précurseurs de la branche : des entreprises bien organisées, qui maîtrisent leurs processus et gèrent les ressources de manière durable.



« Nous sommes très fiers de figurer parmi les trois premiers du Prix allemand de la construction 2022 et d?être l?un des meilleurs prestataires de services de construction et immobiliers d?Allemagne. Cela confirme notre volonté de nous démarquer de la concurrence grâce à nos compétences en matière de gestion de grands projets complexes dans les domaines de l?immobilier et des infrastructures, ainsi qu?à une focalisation claire sur le développement durable », déclare Matthias Jacob, Country President Allemagne chez Implenia. « Mais nous ne considérons pas ce succès uniquement comme une distinction pour notre gestion d?entreprise innovante et durable. Ce prix nous incite également à nous améliorer. » Pour mettre en ?uvre efficacement les projets et répondre aux exigences élevées des clients, Implenia mise sur BIM (Building Information Modeling) et Lean Construction pour la planification et l?exécution. Citons notamment le tunnel antibruit A7 Altona à Hambourg ou le quartier résidentiel du Südcampus de Bad Homburg.



Cette année, le Prix allemand de la construction a été décerné pour la première fois sous les auspices du ministère fédéral du logement, du développement urbain et de la construction. La remise des prix a eu lieu le 31 mai 2022 dans le cadre du salon digitalBAU 2022 à Cologne.



Les entreprises participantes avaient fait l?objet d?une vaste procédure de candidature en trois étapes. Elles ont été évaluées par un jury expérimenté et compétent. L?évaluation des données et des informations a été confiée à l?Université Bergische Universität Wuppertal.



Lors du salon digitalBAU 2022, un prix de la relève a également été décerné pour des solutions numériques innovantes dans le secteur de la construction. Ce prix a été remporté par une jeune spécialiste BIM d'Implenia pour sa programmation d'un outil d'application basé sur le BIM et destiné à optimiser le processus d'appel de matériaux de construction. Contact pour les médias :

