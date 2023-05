Implenia AG / Mot-clé(s) : Acquisition d’une société

L'acquisition de Wincasa par Implenia achevée avec succès



05.05.2023 / 07:00 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l’émetteur.



Offre de prestations intégrée et unique pour tous les clients | Revenus récurrents supplémentaires et activités à marge plus élevée | Un potentiel considérable de croissance et de synergies pour le Groupe Implenia | Wincasa devient une entité indépendante sur le plan juridique et opérationnel au sein de la Division Buildings Glattpark (Opfikon), le 5 mai 2023 – L’acquisition s’est conclue hier (closing) : Wincasa, le leader suisse des prestataires immobiliers, passe dès à présent sous le contrôle d'Implenia. Les autorités ont donné leur feu vert. Implenia et le Swiss Prime Site Groupe avaient signé le contrat de rachat de Wincasa le 29 mars 2023. Wincasa gère plus de 250 000 objets pour sa clientèle et détient CHF 81 milliards d’actifs sous gestion.



Une offre de prestations intégrée et unique pour la clientèle

Par cette acquisition, Implenia complète sa chaîne de création de valeur dans la phase d’utilisation. Pour les clients existants et futurs, une offre unique voit le jour sur l’ensemble du cycle de vie de leurs biens immobiliers. Le Groupe renforce ainsi son excellent positionnement en tant que prestataire intégré dans le secteur de la construction et de l’immobilier. Implenia attend de cette acquisition des revenus récurrents supplémentaires et des activités à marge plus élevée. Ce qui devrait entraîner une augmentation du bénéfice par action (EPS) avant potentiel synergique dès le premier exercice complet.



Potentiel considérable de croissance et de synergies

La nouvelle entité Wincasa offre un potentiel de croissance considérable pour l’ensemble du Groupe Implenia et des synergies réciproques en termes de chiffre d’affaires devraient se dégager, par exemple grâce à des projets de conseil, de construction et de modernisation ainsi que grâce à des mandats de gestion supplémentaires au sein du Groupe. De même, l’offre développée par Wincasa de solutions numériques dans le domaine PropTech complète la voie empruntée par Implenia pour rendre l’interface avec les utilisatrices et utilisateurs d’immeubles aussi efficace que possible. Par ailleurs, la durabilité est depuis longtemps une priorité tant pour Implenia que pour Wincasa : par cette concentration des compétences, Implenia proposera à sa clientèle une expertise complète en développement durable sur l’ensemble du cycle de vie des biens immobiliers.



Wincasa devient une entité indépendante sur le plan juridique et opérationnel au sein de la Division Buildings

Wincasa, qui compte près de 1350 collaborateurs (ETP) actifs sur 33 sites dans toute la Suisse, rejoint le Groupe Implenia. Wincasa SA sera gérée comme entité indépendante sur le plan juridique et opérationnel au sein de la Division Buildings. La marque forte et bien établie sur le marché sera maintenue. L’équipe de direction en place de Wincasa poursuivra l’exploitation opérationnelle sans rupture. Contact pour les médias:

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com Contact pour investisseurs et analystes:

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com Calendrier des investisseurs :

16 août 2023: Résultat semestriel 2023, conférence pour analystes et médias Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l’immobilier, Implenia développe et réalise des espaces de vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne. Sur d’autres marchés, Implenia propose en outre des activités de construction de tunnels ainsi que des projets d’infrastructure connexes. Né en 2006, Implenia est héritier de quelque 150 ans de tradition dans la construction. L’entreprise rassemble sous un même toit le savoir-faire d’unités de conseil, de développement, de planification et d’exécution hautement spécialisées au sein d’un prestataire de services multinational intégré de premier plan dans les domaines de la construction et de l’immobilier. Grâce à son large spectre d’activités ainsi qu’à l’expertise de ses spécialistes, le Groupe réalise des projets complexes de grande envergure et accompagne ses clients sur l’ensemble du cycle de vie de leurs ouvrages. Dans ce contexte, l’accent est mis sur les besoins des clients et sur un équilibre durable entre réussite économique, d’une part, et responsabilité sociale et écologique, d’autre part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Opfikon près de Zurich, emploie plus de 7600 personnes en Europe et a généré en 2022 un chiffre d’affaires de CHF 3,6 milliards. L’entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D’autres informations sont disponibles sur implenia.com.

Fin du communiqué ad hoc