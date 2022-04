Le consortium GUBRI, sous la direction d'Implenia, remporte le contrat de rénovation du tunnel du Gubrist

Implenia AG / Mot-clé(s) : Entrées des commandes



Contournement nord de Zurich | Amélioration de la sécurité des deux tubes existants | Montant total pour le consortium GUBRI : CHF 184 millions | Implenia, chef de file, détient une part d'environ CHF 74 millions Glattpark (Opfikon), le 13 avril 2022 - Le contournement nord de Zurich, qui constitue l'un des tronçons routiers les plus fréquentés de Suisse, est actuellement en cours d'élargissement grâce à la construction d'un troisième tube pour le tunnel du Gubrist. Après achèvement de ce troisième tube, les deux tubes existants, en service depuis 1985, feront l'objet d'une rénovation complète. Le contrat relatif au troisième lot de cette rénovation a été attribué par l'Office fédéral des routes (OFROU) au consortium GUBRI, composé des partenaires Implenia (40 %, chef de file), Walo Bertschinger (30 %) et Anliker (30 %). L'enveloppe totale du contrat s'élève à CHF 184 millions, la part d'Implenia à environ CHF 74 millions. Le projet, qui débutera par des travaux préparatoires à l'automne 2022, durera environs quatre ans.



Ne répondant plus aux exigences actuelles, l'espace de circulation au sein des tubes de tunnel existants sera agrandi par abaissement de 30 cm de la chaussée et surélévation du plafond intermédiaire. Afin d'améliorer le niveau de sécurité, le deuxième tube sera doté de 22 nouvelles niches SOS. Quant aux 24 niches SOS existantes du premier tube, elles seront rénovées.



Toutes les étapes de la construction seront réalisées en portant une attention particulière à la sécurité au travail ainsi qu'à la durabilité. L'exiguïté de l'espace au sein du tunnel et à son voisinage constitue un défi particulier pour la logistique du chantier, notamment en ce qui concerne la livraison et l'évacuation des matériaux. Ce contrat remporté avec succès s'inscrit dans la stratégie d'Implenia consistant à se concentrer, à travers sa Division Civil Engineering, sur les grands projets d'infrastructure complexes. Le tunnel du Gubrist est l'un des tunnels routiers les plus fréquentés de Suisse et les deux tubes existants sont en service depuis 1985 (image : (c)OFROU). Visualisation BIM de la rénovation des tubes existants du tunnel du Gubrist (image : (c)Consortium GUBRI). Contact pour les médias:

