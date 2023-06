Implenia AG / Mot-clé(s) : Développement durable

Notation de développement durable EcoVadis : Implenia une nouvelle fois médaille d’or



15.06.2023 / 07:00 CET/CEST



En 2023, Implenia a de nouveau obtenu la médaille d’or du développement durable d’EcoVadis | L’entreprise se situe dans les cinq pour cent au top de la branche | Cette nouvelle amélioration conforte la position d’Implenia en tant que leader du secteur Glattpark (Opfikon), le 15 juin 2023 – En 2023, Implenia a obtenu une nouvelle fois la médaille d’or du développement durable d’EcoVadis. Avec 70 points, le prestataire de services de construction et d’immobilier se classe parmi les cinq pour cent au top de la branche, améliorant encore son résultat de l’année précédente. Avec plus de 100’000 entreprises évaluées dans plus de 175 pays, EcoVadis est la première agence de notation mondiale en matière de développement durable. Outre la note Gold EcoVadis, Implenia a obtenu la meilleure note, soit AAA, décernée par MSCI ESG Research, tandis que Sustainalytics l’a classée leader de la branche dans le domaine environnemental, sociétal et de la gouvernance (ESG).



« La nouvelle médaille d’or décernée par EcoVadis confirme notre engagement en matière de développement durable. Nous nous réjouissons de rester le leader de la branche dans ce domaine », a déclaré Anita Eckardt, présidente du Sustainability Committee d’Implenia. « Un nombre croissant de clients publics et privés attachent de l’importance au bon niveau de rating EcoVadis lors de l’attribution de projets. Dans les domaines de l’environnement, du travail et des droits humains en particulier, nos normes, nos processus en matière de santé et sécurité et notre Code of Conduct ont à nouveau été très bien évalués. En matière d’éthique, nous nous sommes encore améliorés grâce à une forte sensibilisation à la conformité en interne, ainsi qu’à des rapports détaillés et transparents. »



Le développement durable, qui est l’une des cinq valeurs de l’entreprise et fait partie intégrante de sa mission, est fermement ancré dans la culture d’Implenia et décliné dans le travail quotidien. À l’horizon 2025, Implenia s’est fixé douze objectifs ambitieux en matière de développement durable et, d’après son dernier rapport de développement durable, l’entreprise est en très bonne voie pour les atteindre. Ainsi, le leader suisse de la construction et de l’immobilier prouve qu’après une transformation réussie accompagnée d’une hausse significative du cours de l’action, il est également très bien positionné en termes de développement durable. Contact pour les médias :

