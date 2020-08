Zurich (awp) - L'entreprise générale et totale Implenia publie mercredi 19 août ses résultats au premier semestre 2020. Quatre analystes ont permis d'établir un consensus:

S1 2020E (en mio CHF) cons. AWP fourchette S1 2019A estimations chiffre d'affaires 2'059 2'000 - 2'130 2'184 4 Ebitda 103,4 100,0 - 107,4 72,9 4 Ebit* - 40,0 et 17,7 11,4* 2 résultat net - 27,9 et 29,2 -1,3 2 * hors PPA

FOCUS: les chiffres d'Implenia vont être marqués par les effets de la crise sanitaire, ainsi que l'entrée en Bourse (IPO) de son émanation Ina Invest. Les analystes anticipent un recul des recettes, mais une poussée de la performance opérationnelle à la faveur de la revalorisation d'Ina. Certains marchés et régions ont vu leurs activités entravées par la fermeture temporaire de chantiers. Mais le coronavirus pourrait avoir une incidence positive sur la performance sous-jacente du groupe.

OBJECTIFS: lors d'une journée des investisseurs en avril, la direction d'Implenia avait confirmé ses ambitions annuelles, à savoir une croissance de l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) autour de 5%. Cet objectif ne prend toutefois pas en compte les coûts de restructuration de près de 10 millions de francs suisses, ainsi que l'effet positif d'Ina Invest pour près de 39 millions.

POUR MÉMOIRE: au cours des derniers mois, l'actualité autour d'Implenia s'est concentrée autour de l'autonomisation d'Ina Invest. Le groupe de construction a ainsi ouvert son portefeuille de projets en développement aux investisseurs, tout en en conservant une importante partie.

L'IPO a eu lieu le 12 juin. Lors de l'opération, 75% des actions de la nouvelle holding ont été distribués aux actionnaires d'Implenia comme dividende en nature dans le cadre d'une augmentation de capital, et le reste a été proposé aux investisseurs.

La holding détient 57% de Ina Invest Ltd., une société non cotée dans laquelle le groupe de construction zurichois a transféré près de la moitié de son portefeuille immobilier et de projets. Implenia détient directement les 43% restants d'Ina.

L'entreprise a signalé plusieurs grosses commandes au cours des derniers mois, notamment en Allemagne, pour un volume de plus de 100 millions d'euros.

En juillet, Implenia a remporté un contrat pour la construction du bâtiment "Dreiklang" de l'Hôpital cantonal d'Aarau (KSA). Le projet se chiffre à plus de 560 millions de francs suisses.

Sa nouvelle filiale autonomisée a également décroché quatre contrats pour un montant cumulé avoisinant les 200 millions de francs suisses, portant sur des constructions se trouvant dans la région de Bâle et à Winterthour.

COURS DE L'ACTION: depuis son plus bas en mars à 23,33 francs suisses, la nominative Implenia s'est fortement redressées et a comblé le recul occasionné par la crise de coronavirus. Lundi vers 13h00 elle s'échangeait autour de 41,50 francs suisses.

RECOMMANDATIONS D'ANALYSTES, selon AWP Analyser:

acheter: 1 conserver: 4 vendre: 0 objectif de cours moyen: 42,25 francs suisses

norme IFRS (en mio CHF) S1 20E S1 19A analyste +/-% chiffre d'affaires: 2'184 Research Partners 2'130 Appenzeller Kepler Cheuvreux 2'062 Sauter Vontobel 2'044 Pomrehn ZKB 2'000 Hüsler consensus AWP: 2'059 -5,9 Ebitda: 72,9 Kepler Cheuvreux 107,4 Vontobel 106,0 Research Partners 100,3 ZKB 100,0 consensus AWP: 103,4 +41,9 Ebit: 11,4* ZKB 40,0 Kepler Cheuvreux 14,7 résultat net: -1,3 Kepler Cheuvreux 29,2 Vontobel 27,9 * hors PPA

RESEARCH PARTNERS (Patrick Appenzeller): Für das erste Semester 2020 erwarten wir einen Umsatzrückgang von 2.5% infolge reduzierter Bautätigkeiten in vielen Ländern als Folge der Lockdowns. In der Schweiz (55% des Konzernumsatzes) wird sich das Minus in engen Grenzen gehalten haben, da die Baustellen nur in einigen kleineren Kantonen vorübergehend geschlossen wurden. In Deutschland (rund ein Viertel des Umsatzes 2019) wurde auf den meisten Baustellen ebenfalls grösstenteils ohne grossen Unterbrüche gearbeitet. Schwieriger war es in Österreich, Frankreich und Skandinavien (zwischenzeitlich unterbrochene Lieferkette), diese Märkte steuern aber zusammen weniger als 15% zum Umsatz bei. KAUFEN

VONTOBEL (Bernd Pomrehn): Implenia's underlying operational improvement was probably masked by COVID-19-related headwinds in several markets. But, overall, Implenia's business is likely to have been rather resilient given the nature of its activities. The outlook for its Civil Engineering business remains solid given a strong order book and the expected benefit from stimulus programs in Europe. However, the Buildings division will probably face less demand going forward. HOLD

ZKB (Martin Hüsler): Saisonalbedingt ist die Aussagekraft des 1. Semesters beschränkt. Im laufenden Jahr mit Covid-19 und dem Spin-off von Ina Invest ist dies noch ausgeprägter der Fall. Bislang stellte Implenia 2020 für den EBITDA eine Steigerung im mittleren einstelligen Prozentbereich (vor Sonderkosten von CHF 10 Mio und vor dem positiven Ina Invest-Effekt) in Aussicht. Wir gehen auf dieser Basis von einem Wachstum von 5% aus. MARKTGEWICHTEN

