Recentrage sur son cœur de métier : Implenia vend Tetrag à swenex

Dietlikon, le 1er juillet 2021 - Implenia se concentrera désormais sur la prestation de services intégrés dans les domaines de la construction et de l'immobilier en Suisse et en Allemagne. Sur d'autres marchés, Implenia proposera des prestations de construction de tunnels ainsi que des projets d'infrastructure liés à ce domaine. Ce recentrage conduit Implenia à céder des activités ne faisant pas partie de son cœur de métier.



Tetrag, fournisseur de solutions globales de contrôle énergétique, bien implanté auprès de plusieurs grands clients, est repris par swenex - swiss energy exchange Ltd établi à Kriens. L'acquisition de Tetrag permet à swenex d'élargir son portefeuille, tout en réalisant des synergies au niveau des clients. Dans ce contexte, swenex reprend les collaborateurs de Tetrag, lesquels vont ainsi bénéficier d'opportunités d'évolution intéressantes. Tetrag continuera d'exister en tant qu'entreprise. Son développement s'inscrira à l'avenir dans une stratégie commune.



swenex est un important fournisseur suisse de solutions globales dans les domaines de l'approvisionnement en énergie et de la gestion énergétique (approvisionnement en énergie, gestion de données énergétiques, facturation), indépendant des services publics, producteurs et opérateurs de réseau.



Suite à la finalisation de l'opération, qui a eu lieu hier, swenex assumera la responsabilité opérationnelle de l'entreprise avec effet immédiat.

