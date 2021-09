Se tourner vers l'avenir grâce à la réalité virtuelle: Pose de la première pierre du nouveau campus de recherche « co-operate »

Moins de quatre mois après le premier coup de pioche, la première pierre du campus de recherche « co-operate » de l'Empa et de l'Eawag a été posée le 3 septembre 2021. Lors de la cérémonie à Dübendorf, les représentants de tous les partenaires impliqués dans le projet ont rempli une capsule temporelle avec des objets d'époque en présence d'une cinquantaine d'invités, donnant ainsi le signal de départ de « co-operate ».

Le nouveau campus de recherche « co-operate » est appelé à devenir un lieu de coopération diversifiée. La construction et l'exploitation du nouveau campus seront axées sur la durabilité, par exemple en prévoyant un approvisionnement énergétique très efficace et en utilisant des technologies neutres en CO2. Entre autres choses, un nouveau type de champ de sondes géothermiques permettra de « stocker temporairement » la chaleur de l'été pour le chauffage et l'eau chaude en hiver.

Avant que les partenaires ne bétonnent ensemble la capsule temporelle dans la fosse d'excavation et ne posent la première pierre, une expérience particulière a été vécue par toutes les personnes présentes : au lieu d'étudier les plans et les descriptions des bâtiments, puis d'imaginer le futur campus dans leur propre imagination, tous les participants ont pu vivre l'avenir sur leurs smartphones et tablettes. Cela a été rendu possible grâce à l'application de réalité augmentée « co-operate AR », qui a été spécialement programmée pour l'événement. C'était une expérience impressionnante que de nombreux badauds apprécieront probablement aussi pendant la période de construction.

La pose de la première pierre a marqué le début des travaux de construction, qui seront achevés à la mi-2024. Un bâtiment de laboratoire, un bâtiment multifonctionnel et un parking seront construits. Le bâtiment de laboratoire comprend environ 60 nouveaux laboratoires et bureaux dans un bâtiment compact avec des exigences élevées en matière de dynamique structurelle ainsi que des zones multifonctionnelles au rez-de-chaussée. Le volume du bâtiment est légèrement inférieur à 40 000 m2. Le bâtiment multifonctionnel comprendra 1 000 m2 de bureaux et,au rez-de-chaussée, un espace de restauration avec une loggia donnant sur Place de Campus. Le parking à étages de plus de 260 places offrira également un espace pour la flotte de véhicules de l'Empa ainsi qu'un atelier et une station de lavage. Le volume du bâtiment multifonctionnel et du parking à étages est d'un peu moins de 60 000 m2. Tous les nouveaux bâtiments seront certifiés Minergie-P-Eco.

« Nous nous réjouissons de pouvoir réaliser pour l'Empa/Eawag le campus de recherche durable et tourné vers l'avenir ‹ co-operate ›, qui revêt une grande importance au-delà de la région », déclare Jens Vollmar, Head Division Buildings chez Implenia.

Chantier du campus de recherche « co-operate » de l'Empa et de l'Eawag au moment de la pose de la première pierre. Image : Empa