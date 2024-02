(Alliance News) - Le conseil d'administration d'Imprendiroma Spa a annoncé vendredi que le carnet de commandes de 165,3 millions d'euros - à exécuter au cours de la période de deux ans 2022-2023, conformément à ce qui a été déclaré lors de l'introduction en bourse - a été entièrement réalisé au 31 décembre, "grâce à la forte accélération donnée à tous les projets en cours, afin de protéger ses clients et de ne pas perdre les avantages fiscaux prévus par la réglementation et pour lesquels, au moment de l'annonce susmentionnée, une extension au premier trimestre 2024 était prévue", comme l'a expliqué la société dans une note.

A ce carnet de commandes s'ajoutent en outre quelque 30 millions d'euros pour des travaux réalisés en marge de projets existants.

Dans le détail, au 31 décembre, la valeur des projets contractés à démarrer au cours de l'exercice 2024 s'élevait à 42,2 millions d'euros, contre 35,1 millions d'euros au 30 septembre, concernant des projets résidentiels, publics et privés, ainsi que des projets artistiques avec le Saint-Siège, auxquels s'ajoute un portefeuille de propositions de projets supplémentaires par rapport aux initiatives déjà contractées pour une valeur de 74,0 millions d'euros, contre 69,5 millions d'euros au 30 septembre.

Guerino Cilli, PDG d'Imprendiroma, a déclaré : "C'est avec une grande satisfaction que nous avons pu mener à bien une charge de travail extraordinaire, en avançant à 2023 une partie de notre production qui, autrement, aurait été prévue pour le premier trimestre 2024. La réalisation de cette étape importante, pour laquelle chaque élément de l'équipe d'Imprendiroma a travaillé sans relâche, était loin d'être acquise et a été rendue possible grâce à un cycle industriel efficace et organisé, qui a été encore renforcé avec l'introduction en bourse, à la fois par l'embauche de personnel qualifié et par l'adoption de nouvelles procédures organisationnelles."

"Dans ce contexte, il ne faut pas oublier le soutien dont l'entreprise bénéficie et a bénéficié de la part du système bancaire, précisément en raison de ses capacités industrielles avérées. Le groupe, dans le but de consolider son rôle de leader dans le secteur des grands travaux d'infrastructure visant à l'efficacité énergétique, travaille à se renforcer dans des domaines d'activité stratégiques et complémentaires, également par le biais d'acquisitions ciblées. L'entreprise espère bénéficier dans les années à venir de la croissance qu'elle a connue jusqu'à présent grâce à l'"ancrage" de projets avec des contreparties tant de copropriété que de nature publique, corporative et institutionnelle, en tirant parti de la capacité éprouvée du groupe à s'adapter au marché de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables en constante évolution, qui est affecté par les changements réglementaires définis à la fois au niveau européen et au niveau national".

Imprendiroma a clôturé vendredi à 2,48 euros.

