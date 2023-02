Imprendiroma, remise sur facture pour toute l'année 2023 sur les carnets de commandes

(Alliance News) - Imprendiroma Spa a annoncé vendredi qu'à la lumière des récentes dispositions réglementaires sur la cession de crédit et l'escompte de factures, l'ensemble du carnet de commandes continuera à être éligible à l'escompte de factures.

En outre, les crédits d'impôt générés pourront continuer à être échangés avec le système bancaire concerné, qui a déjà renouvelé les plafonds d'acquisition du groupe jusqu'en 2023.

Guerino Cilli, administrateur délégué d'Imprendiroma, a déclaré : "Notre plan d'affaires a toujours fondé ses attentes sur un profond changement de paradigme dès 2024 et, soutenus par l'approbation imminente de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments en ce qui concerne la requalification énergétique des bâtiments résidentiels et non résidentiels, nous sommes conscients de nous être engagés sur la bonne voie pour la transformation de notre groupe".

"La prochaine décennie, période au cours de laquelle il faudra "ancrer" les dispositions de la directive EPBD, verra Imprendiroma jouer un rôle de premier plan, en capitalisant sur le travail fructueux réalisé au cours des trois dernières années, pendant lesquelles les hommes et les femmes de l'entreprise se sont investis dans la conception et la réalisation de plus de 150 initiatives dans tout le pays, toujours et uniquement dans le but d'améliorer le patrimoine bâti de notre pays".

L'action d'Imprendiroma est en baisse de 2,3% à 4,30 euros par action.

