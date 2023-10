Imprendiroma SpA est une société basée en Italie qui opère en tant que rénovateur résidentiel spécialisé dans la régénération urbaine et la rénovation des structures des bâtiments. La société s'occupe également de conception architecturale et structurelle, d'installations civiles et industrielles, de conseil et d'aide à la gestion des travaux. Elle opère au niveau local.

Secteur Construction de logements