Imprimerie Chirat : Rapport d'exercice

Résultats de l'exercice 2020 / 2021

Société cotée au Marché Euronext Access

Jacques CHIRAT Président Directeur Général

L'activité de notre société pour cet exercice se redresse malgré la persistance de la crise sanitaire qui affecte notre économie. Confrontés à des hausses successives de nos matières premières aug-mentant significativement nos coûts de production, le marché global de l'impression graphique reste dynamique permettant d'obtenir un résultat à l'équilibre pour cette année.

Nous poursuivons notre progression d'activité et remercions, nos clients, nos partenaires et nos salariés pour leur fidèle engagement envers notre entreprise.

Historique et évolution de l'entreprise

L'Imprimerie Chirat a été créée en 1911 par Joseph Chirat.

Depuis ses débuts, l'entreprise a connu de nombreuses évolutions grâce à ses investissements technologiques et ses agrandissements successifs qui lui ont permis de se positionner dans le top 50 des imprimeries françaises. Aujourd'hui, 20 000 m² de bâtiments composent l'usine et ses bureaux administratifs, au sein desquels 200 salariés (100 salariés en 1980) perpétuent le savoir-faire de l'entreprise.

Les investissements réguliers de ces trois dernières années pour le renouvellement des équipements en prépresse et finition ainsi que l'acquisition de nouvelles presses offset de dernière technologie ont permis à l'entreprise d'assurer son développement et affirmer sonautonomie. L'Imprimerie Chirat intègre sur un seul site de production l'ensemble des métiers de la chaîne graphique : prépresse, impression, façonnage et routage.

L'entreprise maintient ainsi une production de qualité et des délais optimisés pour la fabrication de catalogues, guides, annuaires et brochures, magazines et revues, livres et beaux livres. Son développement commercial (acquisition de bureaux parisiens dès 1960 et lyonnais dès 1990) lui confère un rayonnement national auprès d'industriels, éditeurs, institutionnels, collectivités et agences. Ces derniers peuvent apprécier une visite de l'entreprise grâce au centre d'accueil clientèle mis à leur disposition depuis 2009.

Dans l'objectif d'affirmer son dynamisme, l'entreprise mise également sur les avantages de l'internet avec notamment la création depuis 2015 de la plateforme e-commerce Book Spirit pour la fabrication de beaux livres.

Chiffres ClésCours boursiers

Organigramme du groupe

VISUALISE

Organigramme fonctionnel

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 21 mars 2022

Rapport de groupe - Exercice clos le 30 septembre 2021

Chers actionnaires,

Conformément aux dispositions de l'article L. 233-26 du Code de commerce nous vous présentons notre rapport sur les comptes consolidés arrêtés au 30 septembre 2021.

Le présent rapport examine la situation du Groupe, conformément aux dispo-sitions légales.

Au 30 septembre 2021, le périmètre de consolidation du Groupe comprenait les sociétés suivantes :

- « VISUALISE »,

- « S.C.I. GERSON - H.F. »,

- « S.C.I. H.C. »,

- « S.C.I. CHIRAT ».

Situation et activité du groupe au cours de l'exercice écoulé

En lien avec l'épidémie du coronavirus et des mesures de confinement déci-dées par le gouvernement, l'activité du Groupe CHIRAT a été affectée moins significativement que l'exercice précédent. La Société « IMPRIMERIE CHIRAT » a eu recours au dispositif exceptionnel d'activité partielle (70 KE perçus sur la période), mais n'a pas demandé à bénéficier du PGE (Prêt Garanti par l'État). Les comptes annuels au 30 septembre 2021 ont été arrêtés le 23 novembre 2021 par la Direction, sans aucun ajustement lié à l'épidémie du coronavirus. Les comptes consolidés restent une image sensiblement rapprochée des comptes sociaux de la société « IMPRIMERIE CHIRAT », les autres sociétés com-posant le périmètre d'intégration ayant principalement une activité immobilière. Il en résulte que le chiffre d'affaires réalisé par le Groupe s'est élevé à 18 474 117 euros contre 17 663 702 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat consolidé après impôt est déficitaire de 224 077 euros contre un résultat déficitaire de 140 297 euros pour l'exercice précédent.

Le total du bilan est de 16 002 808 euros contre 17 158 364 euros pour l'exercice précédent.

Les capitaux propres sont positifs de 5 317 472 euros contre 5 541 926 euros pour l'exercice précédent.

Évolution prévisible et perspectives d'avenir

Notre Groupe s'efforcera de poursuivre le développement de son activité. L'évolution du Groupe et ses perspectives d'avenir dépendront de l'évolution des activités de la Société toujours dans le contexte particulier de la crise sanitaire.

Situation du Groupe à la date du présent rapport

La crise de la Covid-19 s'est poursuivie après la clôture du 30 septembre 2021. À la date d'arrêté des comptes des états financiers 2021, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité du Groupe à poursuivre son exploitation.

Activités en matière de recherche et de développement

Eu égard aux dispositions de l'article L. 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que notre Groupe n'a entrepris, au cours de l'exercice écoulé, aucune activité significative en matière de recherche et développement.

Analyse de l'évolution des affaires et des résultats et de la situation financière

Nous subissons des difficultés en matière d'approvisionnement de matières pre-mières, de papier, impactant notre activité. Nous allons être contraints à refuser certaines commandes faute de matières premières.

Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes consolidés qui vous sont présentés.

Le Conseil d'administration

Jacques CHIRAT

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 21 mars 2022

Rapport du Conseil d'administration

Chers actionnaires,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en appli-cation des statuts et des dispositions du Code de Commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2021, des résultats de cette activité, des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes dudit exercice.

Première partie

Et en application des dispositions de l'article L. 225-37, alinéa 6 du Code de commerce, nous vous présentons également notre rapport sur le gouvernement d'entreprise.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents prévus par la réglementation en vigueur vous ont été com-muniqués et tenus à votre disposition dans les délais impartis.

Vous entendrez également la lecture des rapports du Commissaire aux comptes.

Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 30 septembre 2021

Situation, activité et' réSultatS de la Société au courS de l exercice écoulé

Le chiffre d'affaires de la Société a été en progression de 4,59 % au titre de l'exercice écoulé, malgré le contexte de la crise sanitaire.

En lien avec l'épidémie du coronavirus et des mesures de confinement décidées par le gouvernement, l'activité de la Société a été affectée moins significative-ment que l'exercice précédent. La Société a eu recours au dispositif exception-nel d'activité partielle (70 KE perçus sur la période), mais n'a pas demandé à bénéficier du PGE (Prêt Garanti par l'État).

Les comptes annuels au 30 septembre 2021 ont été arrêtés le 23 novembre 2021 par la Direction, sans aucun ajustement lié à l'épidémie du coronavirus.