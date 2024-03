Imricor Medical Systems, Inc. développe des dispositifs médicaux compatibles avec l'imagerie par résonance magnétique (IRM), qui sont utilisés pour effectuer des procédures d'ablation cardiaque interventionnelle en temps réel par imagerie par résonance magnétique cardiaque (iCMR). La société conçoit, fabrique et vend des produits compatibles avec l'IRM pour les procédures d'ablation cardiaque par cathéter destinées à traiter les arythmies. Ses produits comprennent le cathéter d'ablation Vision-mitral regurgitation (MR), l'enregistreur/stimulateur d'électrophysiologie Advantage-MR et l'électrode dispersive Vision-MR. Le cathéter d'ablation Vision-MR est conçu pour fonctionner sous guidage IRM en temps réel. Le système Advantage-MR EP Recorder/Stimulator fournit une technologie qui permet aux médecins d'utiliser à la fois le système d'enregistrement EP et un stimulateur cardiaque lors de l'ablation dans l'environnement iCMR. La société vend ses produits aux hôpitaux et aux cliniques pour qu'ils soient utilisés dans les laboratoires iCMR, dans lesquels les procédures d'ablation utilisant le cathéter d'ablation Vision-MR peuvent être effectuées.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés