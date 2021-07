IMV : Clôture de l'appel public à l'épargne annoncé précédemment par IMV Inc.

IMV Inc. (« IMV » ou la « société ») (NASDAQ : IMV; TSX : IMV), société de recherche clinique en immuno-oncologie, annonce aujourd’hui la clôture de son appel public à l’épargne par voie de prise ferme annoncé précédemment (le « placement ») de 14 285 714 unités (les « unités ») à un prix d’offre de 1,75 $ US l’unité, pour un produit brut total revenant à la société d’environ 25 millions de dollars US, avant déduction des commissions de prise ferme et des frais du placement et à l’exclusion du produit que la société peut recevoir de l’exercice des bons de souscription sous-jacents. Chaque unité se compose d’une action ordinaire et de trois quarts d’un bon de souscription d’action ordinaire (chaque bon de souscription d’action ordinaire entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription confère à son porteur le droit d’acheter une action ordinaire au prix de 2,10 $ US par action ordinaire, sous réserve d’ajustement dans certains cas, jusqu’au 20 juillet 2026. Si les bons de souscription sont entièrement exercés, ils représenteront un produit brut supplémentaire d’environ 22,5 millions de dollars.

La société prévoit affecter le produit net du placement à la poursuite du développement clinique du maveropepimut-S (DPX-Survivac) pour le lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB), le cancer du sein, le cancer de l’ovaire, le cancer de la vessie et le biomarqueur d’instabilité microsatellitaire élevée (MSI-H), au commencement du développement clinique d’un nouveau produit, le DPX-SurMAGE, pour le cancer de la vessie, à la poursuite du développement de sa plate-forme de libération de médicaments exclusive (DPX) et aux fins générales de l’entreprise.

Wells Fargo Securities et Cantor ont agi à titre de co-chefs de file et teneurs de livres aux fins du placement. BTIG a agi à titre de chef de file et iA Gestion privée de patrimoine inc. a agi à titre de co-chef de file.

Le placement a été fait conformément à une déclaration d’inscription sur Formulaire F-10 aux États-Unis que la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») a déclaré valide le 16 octobre 2020 (la « déclaration d’inscription »), et au prospectus préalable de base simplifié définitif canadien de la société daté du 26 juin 2020, en sa version modifiée le 15 octobre 2020 (collectivement, le « prospectus préalable de base »). Un supplément de prospectus provisoire daté du 14 juillet 2021 relatif au placement a été déposé auprès des commissions de valeurs mobilières des provinces de la Colombie-Britannique, d’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador au Canada, et auprès de la SEC aux États-Unis, et un supplément de prospectus définitif daté du 15 juillet 2021 relatif au placement (le « supplément ») a été déposé auprès des commissions de valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, d’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador au Canada, et auprès de la SEC aux États-Unis. Le supplément et le prospectus préalable de base qui l’accompagne contiennent de l’information détaillée importante concernant le placement. On peut obtenir gratuitement le supplément et le prospectus préalable de base qui l’accompagne sur le site Internet de SEDAR à l’adresse www.sedar.com et sur le site Internet d’EDGAR à l’adresse www.sec.gov. On peut également obtenir des exemplaires du supplément et du prospectus préalable de base qui l’accompagne aux États-Unis auprès de Wells Fargo Securities, à l’attention de : Equity Syndicate, Department, 500 West 33rd Street, New York, NY 10001, par téléphone au 800-326-5897 ou par courriel à l’adresse cmclientsupport@wellsfargo.com, ou de Cantor Fitzgerald & Co., à l’attention de : Capital Markets, 499 Park Avenue, 4th Floor, New York, New York 10022 ou par courriel à l’adresse prospectus@cantor.com, ou au Canada auprès de Valeurs Mobilières Wells Fargo Canada, Ltée, 22, rue Adelaide Ouest, bureau 2200, Toronto (Ontario) M5H 4E3, à l’attention de : Akshay Pattni, courriel : akshay.pattni@wellsfargo.com ou de Corporation Cantor Fitzgerald Canada, à l'attention de : Equity Capital Markets, 181 University Avenue, Suite 1500, Toronto (Ontario) M5H 3M7, courriel : ecmcanada@cantor.com.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vendre ni une sollicitation d’une offre d’acheter ces titres et ces titres ne peuvent pas être vendus dans quelque province, État ou territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait interdite avant leur inscription ou un visa en vertu de la législation en valeurs mobilières de la province, de l’État ou du territoire.

À propos d’IMV Inc.

IMV Inc. est une société biopharmaceutique de recherche clinique qui développe une nouvelle catégorie d’immunothérapies fondées sur sa plate-forme de libération de médicaments exclusive (DPX) pour traiter potentiellement différentes formes de cancers, y compris, notamment, le LDGCB, les cancers du sein, des ovaires au stade avancé et de la vessie. Les immunothérapies d’IMV sont évaluées en tant que polythérapie pour le traitement de certains de ces cancers.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l’information prospective au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Toute information portant sur des activités ou des développements éventuels constitue de l’information prospective. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des estimations et des avis de la direction à la date à laquelle ils sont formulés. Les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse comprennent, notamment des énoncés concernant l’emploi prévu du produit du placement. Ces énoncés ne doivent toutefois pas être considérés comme une déclaration que les plans se réaliseront. Les résultats réels peuvent être sensiblement différents de ceux énoncés dans le présent communiqué de presse en raison de risques et d’incertitudes connus et inconnus touchant la société, notamment l’accès à des capitaux, la conception et la réalisation fructueuses des essais cliniques, la réception, notamment en temps utile, de toutes les approbations réglementaires, et d’autres risques décrits dans le supplément, le prospectus préalable de base qui l’accompagne et les documents qui y sont intégrés par renvoi. IMV Inc. décline toute responsabilité de mettre à jour les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse à moins que la législation ne l’y oblige. Les investisseurs sont prévenus de ne pas se fier à ces énoncés prospectifs et sont encouragés à lire le supplément, le prospectus préalable de base qui l’accompagne et les documents qui y sont intégrés par renvoi.

