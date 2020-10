IMV : fournit une mise à jour sur son programme de vaccin COVID-19

Sélectionnée par le gouvernement canadien pour recevoir un financement supplémentaire, portant le soutien à un total de 10 millions de dollars à ce jour pour le développement clinique et la fabrication de DPX-COVID-19

Revu du plan de développement clinique afin d’élargir l’étude de phase 1/2 avec comme objectif d'accélérer le développement clinique des phases avancées

Initiation d’une collaboration avec un partenaire mondial pour développer et augmenter la capacité de production

IMV Inc. (Nasdaq: IMV; TSX: IMV), une société biopharmaceutique pionnière d'une nouvelle classe d'immunothérapies contre le cancer et de vaccins contre les maladies infectieuses, fournit aujourd'hui une mise à jour sur son candidat-vaccin, DPX-COVID-19, pour la prévention de l’infection causée par le nouveau coronavirus SRAS-COV-2.

« Nous développons le vaccin candidat DPX-COVID-19 en nous basant sur ses forces : son nouveau mécanisme d'action et son potentiel de fabrication à grande échelle. Nous apprécions grandement la reconnaissance, le soutien financier et les conseils du gouvernement du Canada. Nous pensons que cela nous donnera l'opportunité de potentiellement accélérer le développement clinique de DPX-COVID-19 tout en garantissant le plus haut niveau de sécurité et de chances de succès, » a déclaré Frédéric Ors, Chef de la direction d'IMV.

« Sur la base de nos données cliniques antérieures en oncologie et maladies infectieuses, DPX-COVID-19 a le potentiel d'améliorer la durée de la réponse immunitaire et de protéger les personnes âgées et les personnes les plus vulnérables. Nous sommes ravis que le gouvernement du Canada voie du potentiel dans notre approche qui, à notre avis, représente une proposition de valeur unique et complémentaire dans le paysage actuel des vaccins en développement clinique. »

« L'expansion de nos capacités de fabrication avec un partenaire mondial est une étape importante dans notre stratégie de déploiement de DPX-COVID-19. Nous croyons que ce partenariat nous permettra une expansion rapide de la capacité de fabrication pour éventuellement distribuer le vaccin dans les pays qui en ont besoin. »

Sélection et financement supplémentaire pour le développement clinique et la fabrication

IMV a reçu une notification du gouvernement du Canada indiquant qu'il avait examiné la proposition d'IMV et que son candidat-vaccin DPX-COVID-19 avait atteint les seuils scientifiques et techniques requis pour le financement. Dans le cadre du soutien continu du gouvernement du Canada pour le développement de vaccins nationaux contre le COVID-19, le Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada (PARI CNRC) fournit des services consultatifs et un financement pouvant atteindre 5,4 millions de dollars pour soutenir la poursuite des activités cliniques pour le candidat-vaccin DPX-COVID-19.

Le financement total de DPX-COVID-19 obtenu par IMV auprès de différentes sources gouvernementales à ce jour est d'environ 10 millions de dollars. Le financement actuel obtenu et le financement potentiel supplémentaire sont basés sur des jalons et dépendent de la réalisation de certains objectifs.

Étude clinique accélérée de phase 1/2

En consultation avec Santé Canada, IMV a décidé de combiner ses études initiales de phase 1 et 2 en un seul essai avec le potentiel d'accélérer le développement clinique et le calendrier de l'ensemble du projet. En collaboration avec ses chercheurs principaux pour l'étude clinique de phase 1/2, Joanne Langley, MD, et Scott Halperin, MD, du Canadian Center for Vaccinology, la conception de cette étude plus vaste intégrera les mêmes cohortes de strates de deux âges (18 -55 ans et plus de 55 ans) tel que conçu à l'origine.

L'essai de phase 1/2 devrait être lancé avant la fin de 2020 après l'achèvement des études précliniques de sécurité, de toxicologie de type BPL (Bonnes Pratiques de Laboratoire) et de challenge nécessaires pour passer aux études de phase 1/2. Ces études précliniques sont en cours depuis la mi-août.

Augmentation de la capacité de fabrication du DPX-COVID-19

Afin d’augmenter sa capacité de production actuelle, IMV est entrée en collaboration avec un partenaire mondial et a initié le transfert et l’augmentation de la fabrication de DPX-COVID-19. Cette collaboration a le potentiel d’amener 2 sites de production supplémentaires en Inde et en Europe avec la capacité de produire plusieurs millions de doses de DPX-COVID-19.

En parallèle, la Société poursuit ses efforts pour :

Obtenir des financements supplémentaires non dilutifs et ententes avec des partenaires commerciaux mondiaux pour poursuivre ses essais clinques, et

Publier les résultats des études précliniques sur la sélection des peptides composant le DPX-COVID-19 et les données à l'appui de l'essai clinique de phase 1/2 dans une revue scientifique avant fin 2020.

À propos de DPX-COVID-19

Le candidat-vaccin d’IMV, DPX-COVID-19, est un vaccin synthétique ciblé destiné à la prévention de l’infection au COVID-19 causée par le nouveau coronavirus SRAS-COV-2. Il est composé de plusieurs peptides de la protéine de pointe du coronavirus formulé dans la plateforme de libération de la Société (DPX). DPX-COVID-19 est en cours de développement avec l’objectif d’être potentiellement plus efficace et plus sûr que d’autres vaccins grâce à la capacité de la plateforme DPX à activer une réponse immunitaire ciblée de longue durée. Sur la base des données cliniques antérieures avec des immunothérapies utilisant DPX en oncologie et avec d'autres virus, DPX-COVID-19 devrait améliorer le niveau de protection chez les populations plus âgées et les plus vulnérables. Entièrement synthétique, le DPX-COVID-19 a le potentiel d'une fabrication rapide à grande échelle par rapport aux vaccins plus conventionnels. Il permettra une manipulation dans une formulation lyophilisée pouvant être stockée entre 2 ° C et 8 ° C, permettant une stabilité à long terme et une gestion de la chaîne du froid avec l'infrastructure existante. Pour plus d'informations, visitez notre page Web dédiée au développement de DPX-COVID-19.

À propos de IMV

IMV Inc. est une société biopharmaceutique de recherche clinique qui se consacre à rendre l’immunothérapie plus efficace, plus polyvalente et plus largement accessible pour les personnes atteintes du cancer et d’autres maladies graves. IMV est à l’avant‑garde d’une nouvelle catégorie d’immunothérapie et de vaccins utilisant la plate-forme de libération de médicaments exclusive de la Société (DPX). Cette technologie brevetée s’appuie sur un mécanisme d’action novateur qui permet la programmation de cellules immunitaires in vivo dont le but est de générer de puissantes nouvelles capacités thérapeutiques synthétiques. Le principal candidat produit d’IMV, le DPX‑Survivac, est une immunothérapie d’activation des lymphocytes T qui combine l’utilité de la plate-forme à une cible, la survivine. IMV teste actuellement le DPX‑Survivac dans le cancer de l’ovaire au stade avancé, et en tant que thérapie combinée dans le cadre de plusieurs études cliniques avec Merck. IMV développe également un candidat-vaccin contre la COVID-19 basé sur DPX. Pour plus d’informations, veuillez visiter le www.imv-inc.com et connectez-vous sur Twitter et LinkedIn.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l’information prospective au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Toute information portant sur des activités ou des développements éventuels constitue de l’information prospective. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des estimations et des avis de la direction à la date à laquelle ils sont formulés. Les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse comprennent notamment, sans limitation, des énoncés concernant le progrès de la Société dans le développement d’un candidat-vaccin contre la COVID-19 basé sur DPX, la croyance de la Société que la combinaison des études cliniques de phase 1 et 2 en un seul essai pourrait potentiellement accélérer l'achèvement du programme de phase 2 de la Société, la croyance de la Société que la plateforme DPX crée l'opportunité d’une production à grande échelle d'un vaccin COVID-19, l’effet potentiel du financement du gouvernement canadien sur le développement de DPX-COVID-19 et la probabilité de tout futur financement de ces sources ou d’autres sources, la croyance de la Société en l'efficacité potentielle d’un vaccin à base de DPX contre la COVID-19, les avantages potentiels d’un vaccin à base de DPX contre la COVID-19 comparés à d’autres vaccins potentiels, les avantages potentiels pour des populations de personnes âgées et plus vulnérables de DPX-COVID-19, le moment prévu des études précliniques, des études et des essais cliniques et la divulgation de tout résultat y afférents reliés à un vaccin à base de DPX contre la COVID-19, l’effet potentiel du partenariat sur la capacité de fabrication de la Société et l’impact escompté de la COVID-19 sur les autres études et essais cliniques de la Société et ses opérations en général. De tels énoncés ne doivent pas être considérés comme une représentation que l'un des plans sera réalisé. Les résultats réels peuvent différer de manière importante de ceux présentés dans ce communiqué de presse en raison des risques et des incertitudes affectant la Société et ses produits.

La Société n'assume aucune responsabilité de mettre à jour les énoncés prospectifs dans ce communiqué de presse, sauf si la loi l'exige. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et incertitudes connus et inconnus et ces risques et incertitudes incluent, mais ne sont pas limités à, la capacité de la Société à développer un candidat-vaccin basé sur DPX contre la COVID-19 grâce à l'achèvement réussi et rapide des études précliniques et des essais et études cliniques, la réception de toutes les approbations réglementaires par la Société pour commencer puis poursuivre les essais et études cliniques et, en cas de succès, la commercialisation de son candidat-vaccin COVID-19 proposé, la capacité de la Société d’obtenir le financement nécessaire, incluant potentiellement par du financement gouvernemental et des subventions disponibles au Canada, pour financer ces études précliniques et essais et études cliniques et la production d’un vaccin COVID-19, l'applicabilité ultime de toute recherche et étude de tiers dans les études et le séquençage du coronavirus et du SRAS, la capacité de la Société à conclure des ententes avec les chercheurs principaux proposés pour aider au développement clinique sur son candidat-vaccin lié à la COVID-19, la capacité de la Société à collaborer avec les autorités gouvernementales en ce qui concerne ce développement clinique, la couverture et l'applicabilité des droits de propriété intellectuelle de la Société à tout candidat-vaccin lié à la COVID-19, la capacité de la Société à fabriquer rapidement et à grande échelle tout candidat-vaccin lié à la COVID-19, la capacité de la Société d’évaluer et d’anticiper avec précision l’impact de la COVID-19 sur les autres études et essais cliniques de la Société et ses opérations en général et d'autres risques détaillés de temps à autre dans les documents en cours de la Société et dans sa notice annuelle déposée auprès des autorités réglementaires canadiennes sur SEDAR sous www.sedar.com et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis sur EDGAR à l'adresse www.sec/edgar. Les investisseurs sont avertis de ne pas se fier à ces énoncés prospectifs et sont encouragés à lire les documents d’information continue de la Société qui sont disponibles sur SEDAR et sur EDGAR.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201008005294/fr/