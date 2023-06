ITALY GROWTH WINNERS & LOSERS : Bon Imvest ; Fenix à la baisse

(Alliance News) - Les titres suivants sont les plus et les moins performants sur Italy Growth mardi après-midi à Piazza Affari.

GAGNANTS

Imvest gagne 13% et se hisse au sommet. Au cours du dernier mois, le titre a cédé 6,4%, tandis qu'il a perdu 20% au cours des six derniers mois et 27% au cours des douze derniers mois.

Visibilia Editore suit avec une hausse de 4,8%. Les trente derniers jours ont augmenté de 22 % et les six derniers mois de 136 %. En revanche, les performances de l'année écoulée sont négatives, avec une baisse de 64 %.

PERDANTS

Fenix Entertainment termine en queue de peloton avec une baisse de 15% après avoir perdu 83% au cours du dernier mois, 99% au cours des six derniers mois et 99% au cours de l'année écoulée.

Illa est dans le rouge de 7,0% après avoir gagné 23% au cours du dernier mois. Au cours des six derniers mois, l'action a cédé 57% et au cours des douze derniers mois, elle a perdu 98%.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

