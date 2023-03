In The Style vote pour devenir une coquille de trésorerie selon les règles de l'AIM à Londres

(Alliance News) - In The Style Group PLC a déclaré vendredi que ses actionnaires ont approuvé une résolution de vente pour devenir une coquille de trésorerie en vertu des règles de l'AIM à la Bourse de Londres.

La marque de mode numérique basée à Manchester a déclaré que 59% des votes exprimés étaient en faveur de la vente, avec un taux de participation de 62%.

La vente devrait être finalisée le 27 mars.

En conséquence, la société a l'intention de mettre en œuvre une liquidation volontaire de la société "dès que possible". Ceci afin de distribuer le produit net de la vente, qui devrait s'élever à environ 500 000 GBP avant déduction des coûts et dépenses liés à la liquidation.

Des frais administratifs généraux devront également être déduits, étant donné que la résolution d'annulation n'a pas été adoptée par l'assemblée générale des actionnaires. Cela signifie que la société devra rester cotée sur l'AIM, car 59 % des actionnaires ont voté en faveur de l'annulation, ce qui est inférieur au seuil de 75 % requis pour que la résolution soit adoptée en vertu des règles de l'AIM.

À l'issue de l'opération, In The Style deviendra une coquille vide au sens des règles de l'AIM, sans activité opérationnelle.

Les actions de la société seront suspendues six mois après l'achèvement de la transaction, qui devrait avoir lieu le 27 septembre, également selon les règles de l'AIM, si la liquidation volontaire des membres n'a pas été achevée d'ici là.

L'admission à la négociation sur l'AIM sera annulée six mois après la date de suspension, a déclaré In The Style.

Les actions de In The Style ont chuté de 27% à 0,62 pence chacune à Londres vendredi après-midi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.