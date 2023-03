Les actions de In The Style chutent suite à la vente d'une filiale ; le projet est de devenir une coquille vide.

(Alliance News) - In The Style Group PLC a annoncé mardi la vente prévue de sa seule filiale, In The Style Fashion Ltd, et a déclaré qu'elle prévoyait de devenir une coquille de trésorerie nommée Itsum PLC.

Les actions In The Style ont chuté de 78% à 1,55 pence chacune mardi après-midi à Londres.

La marque de mode numérique basée à Manchester a déclaré qu'elle avait achevé son examen stratégique et qu'elle allait vendre In The Style Fashion, pour 1,2 million de livres sterling en espèces à Baaj Capital, un bureau familial privé basé au Royaume-Uni.

In The Style prévoit maintenant de changer son nom en Itsum PLC, et de devenir une coquille de cash. L'entreprise a déclaré vouloir également annuler ses actions sur l'AIM après la réalisation de la vente. Les actionnaires pourront voter sur tout cela lors d'une assemblée générale qui sera convoquée par la société.

La société a entamé l'examen stratégique en décembre, lorsque le directeur général et fondateur Adam Frisby a réintégré la société en tant que PDG, après l'avoir quittée pendant un an.

À l'époque, In The Style avait indiqué qu'au cours du semestre clos le 30 septembre, elle avait enregistré une perte avant impôts de 3,1 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 890 000 livres sterling un an plus tôt, alors que les recettes avaient baissé de 11 %, passant de 29,8 millions de livres sterling à 26,6 millions de livres sterling.

