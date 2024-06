Rapport de durabilité 2023 : Ina Invest augmente la transparence et franchit des étapes importantes en matière de décarbonisation

Glattpark (Opfikon), 5 juin 2024 - Ina Invest franchit des étapes importantes dans la décarbonisation de son portefeuille et augmente la transparence dans la collecte, l'évaluation et le reporting des mesures mises en oeuvre. L'entreprise établit ses rapports conformément aux normes GRI Sustainability Reporting Standards et, selon l'analyse GRESB Real Estate Development Benchmark, elle est l'une des entreprises les plus durables de son groupe de pairs en Europe occidentale.

La durabilité dans le portefeuille de développement : les points forts

En 2023, Ina Invest a travaillé d'arrache-pied à ses objectifs de décarbonisation pour son portefeuille de développement. Depuis le début de l'année dernière, chaque projet se voit attribuer un budget CO₂ pour les émissions opérationnelles et de construction, qui doit être respecté tout au long de la phase de développement. Les valeurs des différents projets ainsi que leurs certifications sont présentées pour la première fois de manière transparente dans le rapport de durabilité actuel. En ce qui concerne les émissions, des améliorations significatives ont été réalisées.

La stratégie de labellisation des projets de développement introduite en 2023 est appliquée avec succès dans différents projets. Ina Invest vise une certification SNBS avec Gold Standard pour tous les nouveaux projets. Pour les immeubles d'exploitation acquis, Ina Invest examinera et introduira des certifications d'exploitation à partir de 2024, avec pour objectif de certifier toutes les surfaces.

Transparence accrue du portefeuille opérationnel

En 2023, Ina Invest a en outre pu relever et évaluer pour la première fois les consommations opérationnelles d'énergie, d'eau et de déchets des immeubles existants sur le site de Bredella. Malgré l'intensité énergétique très élevée due à l'utilisation industrielle du site, Ina Invest a pu présenter des émissions d'exploitation comparativement faibles grâce à la part importante d'énergies renouvelables. Dans le cadre de la transformation du site au cours des prochaines années, ces valeurs doivent être progressivement réduites conformément à la stratégie de décarbonisation.

Ina Invest travaille sur différentes approches pour faire progresser les objectifs de durabilité, notamment en matière de CO₂, avec des solutions intelligentes allant dans le sens de l'efficacité et de l'innovation : "Pour Ina Invest, la durabilité est bien plus qu'une tâche collective. Nous considérons l'action durable comme un moteur de valeur et d'efficacité des coûts. Elle fait et fera toujours partie de notre ADN en tant que facteur de compétitivité important", déclare Marc Pointet, CEO d'Ina Invest.

Société immobilière suisse indépendante, Ina Invest développe des espaces de vie, de travail et d'habitat durables axés sur l'immobilier hybride à même de garantir rentabilité et flexibilité d'utilisation sur le long terme. Spin-off d'Implenia, Ina Invest détient aujourd'hui l'un des portefeuilles de développement les plus importants et les plus prometteurs de Suisse. Les biens immobiliers occupent des emplacements exceptionnels, avec une mixité différenciée des usages. Ina Invest prévoit de poursuivre ses investissements et sa croissance, en maintenant une dynamique de développement supérieure à la moyenne et en conservant au moins 50 % de logements. Par une intégration holistique de la durabilité dans toutes les phases de la chaîne de création de valeur, Ina Invest répond aux standards de durabilité les plus stricts. L'analyse GRESB Real Estate Development Benchmark la classe l'une des entreprises les plus durables de son groupe de pairs en Europe de l'Ouest. Ina Invest est cotée à la SIX Swiss Exchange depuis juin 2020 (INA, CH0524026959). Plus d'informations sur ina-invest.com.