Ina Invest Holding AG / Mot-clé(s) : Immeubles

Assemblée générale 2022: les actionnaires valident l'ensemble des propositions



30.03.2022 / 18:00



Glattpark (Opfikon), le 30 mars 2022 - Aujourd'hui, l'Assemblée générale ordinaire d'Ina Invest Holding SA, qui s'est tenue en l'absence physique des actionnaires, a approuvé toutes les propositions du Conseil d'administration à une large majorité. Représentés par le représentant indépendant, les actionnaires, dont le taux de présence s'est élevé à 78,72 %, ont notamment approuvé à 99,64 % la proposition du Conseil d'administration de renoncer à la distribution d'un dividende. Les membres sortants du Conseil d'administration, Stefan Mächler (président), Christoph Caviezel, Marie-Noëlle Zen-Ruffinen, Hans Ulrich Meister et André Wyss, ont tous été confirmés dans leurs fonctions pour un nouveau mandat. Stefan Mächler se réjouit de l'approbation massive des actionnaires, qui ont voté à plus de 95% en faveur de tous les points de l'ordre du jour : « Au nom du Conseil d'administration et de la direction, je remercie nos actionnaires pour la confiance qu'ils nous ont témoignée. Nous nous réjouissons de franchir ensemble d'autres étapes importantes sur la voie du portefeuille immobilier suisse le plus durable. » Contact pour les investisseurs et les analystes

Marc Pointet, CEO

T +41 44 552 97 17

investors@ina-invest.com Contact pour les médias

Corporate Communications

T +41 44 552 97 27

communications@ina-invest.com Société immobilière suisse indépendante, Ina Invest développe des espaces de vie, de travail et d'habitat durables axés sur l'immobilier hybride à même de garantir rentabilité et flexibilité d'utilisation sur le long terme. Spin-off d'Implenia, Ina Invest détient aujourd'hui l'un des portefeuilles de développement les plus importants et les plus prometteurs de Suisse. Les biens immobiliers occupent des emplacements exceptionnels, avec une mixité différenciée des usages. Ina Invest prévoit de poursuivre ses investissements et sa croissance, en maintenant une dynamique de développement supérieure à la moyenne et en conservant au moins 50 % de logements. Par une intégration holistique de la durabilité dans toutes les phases de la chaîne de création de valeur, Ina Invest répond aux standards de durabilité les plus stricts. Le GRESB la classe entreprise la plus durable de son groupe de pairs en Europe de l'Ouest. Ina Invest est cotée à la SIX Swiss Exchange depuis juin 2020 (INA, CH0524026959). Plus d'informations sur ina-invest.com.

